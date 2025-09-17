智障女遭摸胸猥褻！變態翁丟錢封口　妻上門討回　家屬悉獸行怒告

台灣發生猥褻智障女子案件。彰化1名六旬阿伯行經公園時，見到1名智障女子而當場色心大起，強行亂摸對方胸部和私密位置，過程長達約2分鐘，事後掏出500新台幣（約127港元）要求受害人「不能說出去」。淫狼原本可以瞞天過海，但其妻子得知事件後尋獲智障女子住址，上門打算討回「封口費」，結果令案件曝光，智障女的家屬憤而報案提告。法官經審理後，裁定男被告「對於心智缺陷之人乘機猥褻」罪名成立，判處6個月有期徒刑。



受害智障女子遭六旬阿伯猥褻。（AI生成圖片）

猥褻後支付500新台幣封口費

台媒於今年9月報道，案發於2024年3月下旬下午5時至傍晚6點。涉案的62歲楊姓阿伯行經彰化1個社區公園，明知受害人領有智障手冊，心智有缺陷，無法理解和抗拒性罪行，楊男卻伸手撫摸其胸部及私密位置，歷時約2分鐘。楊男猥褻完受害人後，當場送贈500新台幣（約127港元），要求受拓人不得事件告知任何人，試圖用金錢封口。

楊男猥褻完受害人後，當場支付500新台幣（約127港元）封口費，妻子上門討錢，卻意外揭露事件。（AI生成圖片）

上門討錢意外揭露事件

楊男本身可以掩蓋到其罪行，但其妻子得知事件後，查到受害人住址，上門想討回丈夫給予的封口費，引來受害人家屬的警覺，經追問後驚悉事件，楊男的獸行因此曝光，家屬陪同受害人報警提告。

被告入獄6個月

由接受調查至法庭審訊，楊男和妻子承認自己所作所為，法官認定，被告行為觸犯《刑法》第225條第2項「對於心智缺陷之人乘機猥褻」罪名，判處6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）