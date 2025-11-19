巴士癡漢下體狂磨女中學生臀部！射精下車落網　過往變態行徑曝光

乘搭公共交通工具時記得保護自己，嚴防「癡漢」。台灣桃園1名董姓男子乘搭巴士時，假借人多擠迫，趁機靠近1名國中女生，用下體磨蹭對方臀部直至射精。受害人大驚報警，警方鎖定董男為疑犯，檢察官作出起訴。法官留意到董男多次被控猥褻陌生女子，案件仍在審理中，法官裁定今次「對未滿14歲之女子犯強制猥褻」罪成，判處有期徒刑3年4個月。



董男在巴士內犯案。（AI生成圖片）

狂磨女中學生臀部直至射精

台媒於11月報道，案發2025年2月18日清晨6時許，涉案董姓男子和1名陌生女中學生在桃園相同車站登上1輛巴士，假借車內人潮擠擁，緊緊靠近女生背後，繼而用下體頻繁磨蹭對方臀部，射精後在桃園監理站下車。受害人下車後驚覺自己後方位置有不明液體，立即報警求助。

被告承認罪行

警方經調查鎖定董男身份，桃園地檢署根據警方調查及巴士閉路電視畫面截圖等證據，決定起訴董男。董男由接受調查至案件審理期間，一直承認罪行，表示現已求醫，希望治療自己性衝動，在庭上懇請減刑。

法官裁定「對未滿14歲之女子犯強制猥褻」罪成，判處入獄3年4個月。（AI生成圖片）

被判入獄3年4個月

法官卻認為，受害人未滿14歲，但被告為了滿足個人私慾，無視受害人的身體自主權和性自主意願，在車內進行性侵，令到對方身心受創，情節嚴重，沒有任何值得憫恕地方。被告至今未能和受害人一方達成和解，而且沒有實際彌補對方，法官認為難以減刑。

被告在是次案件前，已多次用相同犯罪手法，隨機選擇陌生女性發洩性慾，其他案件仍審理中，法官考慮被告認罪，態度尚可，裁定今次「對未滿14歲之女子犯強制猥褻」罪成，判處入獄3年4個月，案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）