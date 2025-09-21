港鐵現「磨柱男」！下體磨扶手激凸疑有反應　港女嚇到落車怒公審

有港女在網上大呻於港鐵遇到變態佬。她指該大叔站在座位中間的走廊位，見到他用布袋掩護下，用下體在扶手上磨擦兼「搲嚟搲去」，並懷疑他在眾人面前「磨柱自慰」至射精，嚇得港女立即下車，並在網上公審。有網民鬧變態「好嘔」、「做乜唔影樣？」、有網民建議「直接報警」。



早前有網民亦曾上載有樣打扮的「磨柱男」，當時有另一港女乘搭荃灣線時，拍到大叔以下體緊貼扶手柱，並用手按壓下體，令其生殖器輪廓清晰可見，當時他疑出現生理反應，運動褲變得「激凸」。



樓主拍到變態男在港鐵車廂內，眾目睽睽下疑利用扶手自慰。（Threads圖片）

港鐵大叔疑磨柱自慰

在公眾地方作出猥褻行為有可能觸犯法例。有港女在Threads上發文及相片，指在坐港鐵疑遇到「色魔」。從相片可見，該大叔站在座位之間的扶手，右邊肩揹着一個灰色布袋，他用布袋及左手作掩護他的疑似自慰動作。

港女嚇到落車怒公審

樓主指他「一上車就喺度磨嚟磨去，又搲嚟搲去」，最後更懷疑射精，當時「周圍都係人」，樓主被嚇到立即下車離開車廂。

樓主指大叔「一上車就喺度磨嚟磨去，又搲嚟搲去」，最後更懷疑射精。（Threads圖片）

網民分享街頭遇露械變態佬經歷

帖文引來網民熱議，有人鬧變態「好嘔」、「戀柱」、「成條X形出咗嚟啦」、「點解唔公開呢條柱X樣貌」。有人建議「你可以不公審，直接報警，只要你有片有佢個樣就可以，因為如果有心拉，一定搵到佢，反正佢成日都搭地鐵，認真，有CCTV」。

有人亦分享遇露械變態佬經歷，「我之前喺街見過一個頂級變態佬，居然着女裝絲襪但唔著底褲，著件好長Ｔshirt喺街行」。

「磨柱大叔」疑有前科

今年7月及8月初，分別有人拍同疑似同1名大叔在港鐵以扶手磨下體，其中8月有港女乘搭荃灣線時，拍到1名穿黑白直間條裇衫、灰色運動褲的大叔以下體緊貼扶手柱，並用手按壓下體，令其生殖器輪廓清晰可見，其衣著打扮與今次網民上載的照片相同，但在車廂站立的位置似有不同，相信是在不同車廂拍攝。



今年8月初，有港鐵女乘客拍到有大叔下半身熙貼扶手柱，直斥「用條柱嚟磨佢條Ｘ」。（Threads@cpoon_218）

今年8月初有女乘客拍到大叔在港鐵以扶手磨下體，離開時其運動褲變得「激凸」。（Threads@cpoon_218）

今年8月初有女乘客拍到大叔在港鐵以扶手磨下體，離開時其運動褲變得「激凸」。（Threads@cpoon_218）