港鐵西裝男背臀狂磨扶手！港女傻眼公審　網民：想喺條柱留底氣味

港鐵不時有人自私地挨扶手。有港女早前坐港鐵時感到扶手「震震哋」，發現有名西裝男將整個背部挨落扶手，完全不理他人目光，忘形地用背部及臀部上下左右狂「磨柱」，令港女傻眼，不禁表示「即平時掂到嘅扶手位，係有機會會比人嘅Pat Pat位咁磨過」，決定拍片在網上發布。有網民留言，「好dirty（污糟）」、「佢應該7勞8損，喺到按摩」。



樓主發現有西裝男利用扶手「按摩」背部。（影片截圖）

西裝男不理他人目光，上下左右地磨背。（影片截圖）

樓主拍下影片並表示感到傻眼。（影片截圖）

乘坐交通工具要顧己及人。有港女在Threads上發片，拍下在港鐵有名穿恤衫西裝的男乘客，霸了整條扶手並挨住，先用背部的肩胛骨左右狂磨，後來下半身臀部，上下左右不停磨柱，場面令人尷尬。

西裝男忘形磨背 網民鬧：好dirty

不少網民看過影片後大表驚訝，「喺度搲痕」、「佢想喺柱度留底氣味呀，下次上車靠嗅覺嚟認返呢個位」、「好dirty」、「直接問佢：你好唔舒服呀？駛唔駛幫你call咪叫站員幫幫你？」。

不少網民留言：「好dirty」。（影片截圖）

有網民笑他：「想喺條柱留底氣味。」（影片截圖）

有網民認為：打乞嗤後直接掂落扶手先乞人憎

有人則認為「屁股掂過還好，至少隔咗條褲，一堆人打完乞嗤之後直接掂落扶手先乞人憎」、「你諗下條柱都唔知幾耐冇冇人抹過，佢件衫同條褲每個禮拜都會洗一次，其實係乾淨咗？」。

（Threads@happykaren6）