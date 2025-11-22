恐怖人獸交！男保安被揭赤裸姦貓　即從4樓抛下逃走　4小時後落網

馬來西亞發生恐怖人獸交案件。1名男保安懷疑飲醉酒，受到酒精影響，在其工作的住宅大廈赤身裸體強姦1隻小貓，逞兇後將牠從4樓拋下，繼而逃離現場，目擊者拍片報警求助。警方調查約4小時後，火速拘捕疑犯，相信受害貓咪仍然倖存，但不知所終，警方同時積極尋貓。



涉案男保安被揭發赤身裸體強姦1隻小貓，逞兇後將牠從4樓拋下。（AI生成圖片）

夫婦目擊保安赤身裸體姦貓

當地媒體報道，莎阿南警區代主任蘭西警監發出文告交代案情，案件發生在雪州莎阿南哥打哥文寧1棟大廈，警方11月15日凌晨0時30分左右，接獲該棟大廈的女住客報案，她和丈夫目睹1名男子身處4樓赤身裸體，相信正在強姦1隻小貓。女事主的丈夫見狀前往4樓，打算質問對方時，疑犯即將小貓從高樓拋下，繼而逃走，女事主用手機拍下案發經過，以及報警求助。

警方調查大約4小時後拘捕涉案男保安。（AI生成圖片）

警4小時後拘捕涉案保安員

警方展開調查，當日凌晨大約4時45分，逮捕1名33歲尼泊爾籍男子，對方是案發大廈的保安員，不排除有人案發時醉酒犯案，相信受害貓咪仍然在生，但暫時下落不明。警方正循《刑事法典》377條條文「違反自然性行為」及428條條文「殺害或殘害任何動物」跟進，同時正在扣留疑犯。蘭西促請民眾，一旦掌握案件的線索，可以聯絡警方協助調查。

（綜合）