宏福苑五級火︱回顧香港近30年奪命火　從嘉利大廈到牛頭角迷你倉

過去近30年間，香港發生多起嚴重火警，從1996年嘉利大廈五級火，到 2025年造成至少44 死、近280人失聯的大埔宏福苑大火，每一次都暴露香港老舊建築、維修工程與消防安全制度之間的結構性問題。



以下為 1996 至今最具代表性的七起重大火警整理。

1996嘉利大廈五級火（Garley Building Fire）

日期：1996/11/20

地點：佐敦嘉利大廈（商業大樓）

級別：五級火

傷亡：41 死、81 傷



概要：大廈進行電梯工程期間起火，火花掉入堆滿易燃物的電梯井，濃煙沿井道急速向上擴散，形成「煙囪效應」。

後續：促成 1998 年後的商業大樓消防條例改革，包括加裝自動灑水系統等新規。

1997尖沙咀卡拉 OK 縱火案（寶勒巷卡拉OK縱火案​​​​​​​）

日期：1997/01/25

級別：三級火

傷亡：17 死、13 傷



概要：涉及黑社會糾紛的縱火案(丟擲汽油彈)，易燃液體在走廊與樓梯間迅速蔓延，多名年輕顧客受困，大量KTV客人吸入濃煙嗆死

後續：引發對娛樂場所消防、逃生路線規劃的大規模檢討。

2008嘉禾大廈五級火（Cornwall Court Fire）

日期：2008/08/10

級別：五級火

傷亡：4 死（含 2 消防員）、55 傷



概要：旺角嘉禾大廈夾層夜店起火，多層混合用途建築煙霧瀰漫，火情迅速惡化，升至五級火。

後續：死因庭要求全面檢討高層綜合大樓的消防戰術與裝備。

2011旺角花園街四級火（Fa Yuen Street Fire）

日期：2011/11/30

級別：四級火

傷亡：9 死、34 傷



概要：火警從地面與排檔(小吃店)雜物蔓延至上層民宅。舊式建築與違規隔間使大量濃煙封閉逃生路線。

後續：催生政府檢討舊唐樓、街邊排檔與消防通道阻塞等老舊社區問題。

2016牛頭角迷你倉四級火（Ngau Tau Kok Mini-storage Fire）

日期：2016/06/21–25

級別：四級火

傷亡：2 消防員殉職



概要：工業大樓（又稱工廈）三樓迷你倉庫起火，大量紙箱及貨架助長火勢，燃燒超過 108 小時，是近 20 年燃燒最久的工廈火。

後續：推動迷你倉新消防標準，包括走火距離、儲物密度與灑水系統規範。

2020油麻地唐樓火警（廣東道大火）

日期：2020/11/15

級別：官方列作一級火，但屬高傷亡火警

傷亡：7 死、10–11 傷，多為南亞裔人士，包括兒童



概要：廣東道某唐樓一樓尼泊爾餐廳正為小朋友舉行生日派對，懷疑蠟燭或火種引燃隔音板、布幕及雜物，火舌由窗口竄出。

單位空間擁擠、出入口有限，有人被困廚房及洗手間，部分人需要爬窗或跳落後巷逃生。

後續：事件引起社會對以下議題的討論：舊區唐樓及「房中房」單位的消防風險和少數族裔居住環境及資訊溝通（如逃生指示語言）。

2025大埔宏福苑五級火（Wang Fuk Court Fire）

日期：2025/11/26

級別：五級火

傷亡：至少 44 死、62+ 傷、約 279 人失聯



概要：宏昌閣外牆竹棚與綠網起火，火勢沿外牆急速蔓延，波及多座 30 層以上住宅。

後續：警方已拘捕涉案工程人員，政府宣布檢討外牆維修、棚架與竹棚安全規範，預料將成近 30 年最具影響的消防制度改革事件。

共通問題

施工工程＋易燃物組合成核心風險：嘉利大廈、牛頭角迷你倉、宏福苑皆涉及工程、雜物或竹棚等助燃因素。



五級火極為罕見：1996→2008→2025 三宗五級火



老舊建築成火災黑洞：唐樓（商住混合）、綜合式商住大廈、老工廈是最常重複出現在重大火警中的高風險類型。



