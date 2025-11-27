大埔宏福苑火災｜兩大商會各捐100萬元　積極動員出錢出力

大埔居屋屋苑宏福苑於周三（26日）發生五級大火，奪去多條人命，數千計居民無家可歸，需要支援。《香港01》向全港各大商會查詢有否提供支援措施，其中中華總商會表示，捐出港幣100萬元，向死傷者及家屬、以及受影響人士提供適切援助。香港總商會亦捐出100萬元，支援受影響的居民。



大埔宏福苑五級火翌日（11月27日），廣福邨社區中心開放予失聯者家屬，憑照片認失聯家人。（鄭子峰攝）

總商會對罹難者表示深切哀悼 讚揚消防救護專業精神

總商會今（27日）晚舉行理事會會議，商會領導對卜口竹崟罹難者表示深切哀悼。總商會主席陳瑞娟表示深切同情受這次不幸事件影響的市民，並宣布商會捐出港幣100萬元，為有需要的受影響人士提供即時援助與支援。陳瑞娟同時讚揚消防人員及救援隊伍在撲救火警及拯救生命過程中所展現的英勇和專業精神。

除捐款外，總商會亦會動員理事會成員、會員及員工，為大埔受影響居民提供進一步協助和支援。

大埔宏福苑五級火翌日（27日），不少受影響居民在室外留守，有貓隻獲救，消防料救援行動會持續至黃昏。（鄭子峰攝）

中總：積極動員出錢出力與災民共渡難關

中華總商會亦表示，將積極動員會董、各委員會、會員企業伸出援手，呼籲出錢出力，與受災居民共渡難關。會長蔡冠深並向在火場中英勇奮戰的消防員、參與救援工作的紀律部隊、救護人員致以崇高敬意，感謝他們守護市民生命安全，並對在救援中不幸殉職的消防員致以最誠摯的哀悼與敬意。

仁愛堂：向每名死者家屬提供2萬元解急

非牟利慈善機構仁愛堂指，將向每名死者家屬即時發放港幣2萬元，以解燃眉之急。因應事故，仁愛堂賽馬會田家炳綜合青少年服務中心（地址：大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心1樓），昨晚（27日）通宵開放讓有需要居民暫避及休息（聯絡電話2654 6188）。