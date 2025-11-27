宏福苑五級火｜受災戶嘆偶像珍藏全沒了　女神暖心親自留言安慰

香港大埔宏福苑11月26日發生五級火災，熊熊烈焰把建物燒得面目全非，至今已造成55人死亡、76人受傷，逾200多人失聯，引來各界祈禱和關切。



有名深愛台灣啦啦隊的香港粉絲，也是其中受災戶，他哀號先前購買富邦啦啦隊女孩檸檬的周邊全被大火燒毀，釣出本尊暖心安慰。

富邦女孩檸檬回復香港受災粉絲（Threads@e.8_brianlo）

該名香港粉絲在社群貼出惡火延燒的情景，苦吐：「我的檸檬周邊全都沒了，大炮也沒了，外存都沒了。」並附上哭泣的表情符號，表露內心難以言明的苦楚。

粉絲進一步表示，雖然回憶全沒了，但幸好當下家裡沒人，全家人都平安無事。

大埔宏福苑5級火災情相片：

貼文曝光後，許多網友們湧入留言區關心，連檸檬本人也來安慰：「人沒事最重要！！！平安就好。」原PO則很驚訝女神會親自回覆：

竟然給你看到，還好當時家裡都沒人，就只是所有東西都燒光了，滿滿的回憶一把火給沒了。

此外，像奶昔、安娜和Kapo等富邦女孩也都留言關切，原PO感謝大家溫暖的訊息，他表示：「現在就只待火救熄回家，人沒事才能看到我邦總冠軍，希望不要再增加人命傷亡，早點完成救災。」

富邦女孩檸檬（Instagram@funkygirls_lemon）

更多富邦女孩檸檬的相片：

災難發生後， 香港天后容祖兒在昨日深夜發布IG限動，以黑底白字坦言「心很痛」表示哀傷，並祈願受災者早日安頓，傷痛得以撫平，也向英勇的消防員們致敬。

男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）除了在網上傳播有用資訊，也親自到現場發送物資，而謝霆鋒、鄧紫棋等一眾大咖明星也紛紛轉發物資相關資訊，盡一份心力。

容祖兒發文（Instagram@yungchoyee）

