宏福苑五級火︱台灣熱議「香港為何用竹棚不用金屬棚」？專家詳解

香港新界大埔區宏福苑發生大規模火警，火勢延燒超過17小時，造成至少55人罹難、15人危殆，另有279人失聯，一名消防員在救援過程中殉職。



起火原因仍待調查，但檢視現場狀況，不少討論指向大樓外圍的易燃防塵網與竹材棚架可能助長火勢。

香港路邊常施工使用見竹製棚架。（ETtoday授權使用）

大埔宏福苑五級火災 蔓延快、規模大、持續時間長：

+ 13

台灣建商、世田建築總經理黃世展指出，竹材棚架屬傳統工法，台灣已多改用金屬材質，除了更符合環保，也能提升施工安全性；反觀香港，由於地震風險低，竹材棚架仍是常見選擇。他表示：

香港幾乎沒有強震威脅，因此竹棚鷹架（棚架）至今仍是普遍施工方式。

至於是否因工人吸煙引燃外層棚架與防護網才釀禍，專家認為相關說法仍需釐清。他們分析，竹材棚架雖會燃燒，但不至於被一根煙頭引發如此劇烈火勢，外覆防塵網也不會瞬間助長延燒：

真正造成火勢失控，應與現場堆置的可燃物或廢棄物有關。

目前台灣常見的棚架材質以鋼材與鋁材為主，鋼管施工架設計強度高、穩定性佳，六層以上建築更強制使用鋼管架或鋼框架。鋁製棚架重量較輕，多用於移動式或快速拆裝工地。

竹材棚架雖已較少見，但部分工程仍會使用，規範須選用外徑4厘米以上、無裂隙與腐蝕的圓竹，必要時需做防腐處理。因價格低廉、韌性佳、重量輕，在香港等地仍具市場。

此外，為避免粉塵飛散與人員墜落，棚架外層多會鋪設尼龍塑膠防護網，但此類材質僅具「耐燒」效果，並無防火功能，若遇上大量可燃物，仍可能加速火情惡化。

【延伸閱讀】「手機充電線丟床上」出門僅10分鐘睡房全陷火海！消防員揭NG行為（點擊放大瀏覽）：

+ 12

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】