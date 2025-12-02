完美男友難勃起！下體僅這長度　交往4年僅愛愛3次　她崩潰想分手

伴侶性格是否契合當然重要，但性事同樣不可式缺。台灣1名女生表示，其男友簡直100分，不但容忍到其各種無理取鬧行為，而且非常照顧她，甚至去到有求必應地步。可惜雙方性事不合，男友無法正常勃起，下體勃起目測只有大約9至10厘米，「在一起4年卻只有3次成功性愛，其他都失敗收場」，她只能「靠自己私下用玩具解決」，疑惑應否分手。



大量網民留言指「不要分，男友對你好是永遠到老的，性只是一時的」、「他有去醫院看過嗎？」、「看你更看重性事還是情緒價值」。



樓主慨嘆男友無法正常勃起，即使成功勃起，長度也不夠，目測只有9至10厘米，導致他們交往4年，「卻只有3次成功性愛」。（AI生成圖片）

樓主大讚男友︰這種男人太稀有了

樓主在「Dcard討論區」表示，「男友EQ超級高」，不論她如何態度差和不耐煩，男友永遠不會生氣，而且包容到其各種無理取鬧行為，非常照顧她，形容對方有求必應，「基本上不太會被他拒絕」，大讚「這種男人太稀有了」。

雙方性事不合

但樓主仍然對這段戀情感到猶豫，全因雙方性事不合，男友無法正常勃起，即使成功勃起，長度也不夠，目測只有9至10厘米，導致他們交往4年，「卻只有3次成功性愛」，其他次數都是失敗。

樓主疑惑「怎麼辦呢？要分手嗎？」。（AI生成圖片）

樓主疑惑應否分手

樓主4年來都是私底下用玩具解決自己性慾問題，開始感到空虛，「內心深處還是渴望與人的肢體接觸」，疑惑「怎麼辦呢？要分手嗎？」。

網民︰怎麼不跟男友溝通、找性愛諮商或開放關係？

帖文引來許多網民留言，「會不會是知道自己不行才對你非常非常好啊？」、「怎麼不跟男友溝通、找性愛諮商或開放關係？」，有人不看好這段關係，直接建議「分手」、「性事不合直接分 ，相信我」。

（Dcard討論區）