外甥女服安眠藥昏睡！獸舅父全裸圖性侵　她大義滅親怒告胞弟護女

台灣發生企圖性侵案。台中1名女子服用安眠藥助眠，其間舅父見到有機可乘，竟然入房脫去自己和外甥女衣物，試圖伸出狼爪。受害人母親見到女兒遲遲沒有起床，入房查看情況時，驚見胞弟全身赤裸趴在女兒身上，嚇到她立即拍照，大義滅親報警提告。法官經審理後，裁定「乘機性交未遂」罪名成立，判處2年有期徒刑。



被告入房嘗試向外甥女伸出狼爪，但未能成功。（示意圖／gettyimages）

全身赤裸趴在侄女身上

台媒於11月報道，案件在台中地院進行審理，案發2024年5月凌晨，男被告闖入外甥女房內，趁對方服用安眠藥等精神科藥物，躺在床上昏睡之際，脫去自己所有衣物，嘗試伸出狼爪，但未能成功。同日早上7時許，受害人母親發現女兒還未起床，於是進入房間查看，見到胞弟全身赤裸趴在女兒身上，女兒則裸露下體，嚇到她取出手機記錄獸行，繼而報警處理。

受害人外陰部驗出被告Y型染色體

被告和受害人事後送院接受檢查，受害人外陰部檢出被告Y型染色體，但私密位置沒有新傷。被告拒絕接受尿液檢測，以及住院觀察。

被告辯稱遭誣陷

被告在庭上辯稱，外甥女當時和男友分手，心情不悅，聲稱「我跟她一起吃了很多精神科藥物，我醒來的時候是晚上6點多，是她和她母親誣陷我」。但受害人母親指出，被告當時「是清醒的、「正面趴在我女兒身上，他的陰莖（嘗試）插在我女兒陰部位置」。

受害人外陰部檢出被告Y型染色體，但私密位置沒有新傷。（示意圖／gettyimages）

被告罪成入獄2年

法官查看案發照片，認為被告和受害人的動作和男女性交姿勢相仿，而且被告當時保持清醒，正常坐下背對受害人母親，加上被告曾向受害人傳送「好好珍惜當下不容易的緣分！可能是我上輩子欠你的吧！這輩子才會一直在意你」等訊息，可見被告愛慕受害人，因而伸狼爪。

法官裁定被告「乘機性交未遂」罪名成立，考慮到被告一直拒絕認罪，未能和受害人達成和解，判處2年有期徒刑，全案可上訴。

（綜合）