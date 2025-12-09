猥褻未成年養女11次！老爺護獸兒威脅媳婦：敢告即送小孩去孤兒院

台灣發生獸養父猥褻未成年養女案件。台南1名男子和1名單親媽媽結婚後，經過合法程序收養對方的8歲女兒，對方既是繼女，也是養女，3人一直同住，去到養女升中學後，獸養父趁養女睡覺之際，撫摸對方胸部和下體，甚至用性器官隔衣褲磨蹭養女腰臀，2年來猥褻多達11次。獸養父惡行最終曝光，雙方離婚收場，色男父親更威脅，如果想控告其兒子，「就把小孩送到孤兒院去」。



雖然她們受到二次傷害，但都堅持提告，法官裁定11項「成年人故意對少年犯乘機猥褻」罪成，合併應執行2年6個月有期徒刑。另外，法庭終止色男繼續收養受害人。



受害人2年來遭到猥褻多達11次。（示意圖／gettyimages）

2年來猥褻養女多達11次

台媒於12月報道，雙方結婚後，男方2015年收養女方的8歲女兒，女方隨後誕下男嬰，一家四口同住。養女由中學一年級升上二年級、即是2021年暑假至2023年9月期間，獸養父趁她晚上睡覺時，入房撫摸其胸部和下體，隔住衣褲用下體磨蹭養女腰臀位置，總共猥褻11次。

法院終止色男繼續收養受害人

獸行最終曝光，獸養父2星期後被迫搬走。受害人學校得知事件，按照程序通報，社工和台南市警局家防官約見她們了解，雙方2023年10月離婚，色男2024年3月初主動到台南地檢署投案，去到2024年5月，法院裁定終止色男收養受害人。

色男的77歲父親怒嗆，一旦母女堅持控告，「就把小孩送到孤兒院去」。（示意圖／gettyimages）

被告父親威脅︰把小孩送到孤兒院

色男事後想向受害人一方賠償30萬新台幣（約7.5萬港元），但她們不願意和解，強調不想原諒對方，色男的77歲父親怒嗆，一旦堅持控告，「就把小孩送到孤兒院去」，令到她們受到二次傷害，但仍然堅持不肯和解。

被告罪成囚2年6個月

案件在台南地院進行審理，暫無證據顯示男被告唆使其父親威脅受害人母親，被告求情稱育有1名7歲幼子，而且需要照顧老父，自己願意賠錢和解，只不過對方拒絕。法官認為受害人一方拒絕原諒，裁定被告11項「成年人故意對少年犯乘機猥褻」罪名成立，合併應執行2年6個月有期徒刑，案件仍可上訴。

（綜合）