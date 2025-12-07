同事尖峰時刻裝2000cc水！後排員工︰應分次裝　網民1原因勸辭職

辦公室的飲水機有時不免要排隊輪候使用，而台灣有打工仔表示，公司「飲水機水量就有限」，偏偏有同事喜歡在「早上尖峰時刻裝2000cc水」，隨時導致多人排隊，認為「如果是我，我會怕別人沒水或後面塞車，自己分次裝滿啦」。



惟帖文未有獲得網民共鳴，反而不少人留言指「第一次聽裝水還有尖峰時間」、「我會覺得這間公司很可憐，連員工喝水都搞不定，多準備一點飲用水不行嗎？」、「什麼爛公司被裝2000ml的水就沒了？廢爆了，快離職」。



樓主表示公司「飲水機水量就有限」，認為不應一次過裝大量水。（示意圖／gettyimages）

同事早上裝滿2000cc清水

樓主在「Dcard討論區」表示，公司飲水機水量本身有限，卻有同事在在早上尖峰時間一次過裝滿2,000cc清水，相信樓主排在後面，擔心有機會導致「別人沒水或後面塞車」，對方理應選擇「分次裝滿」，疑惑「是我太吹毛求疵？還是同事沒同理心？還是現在主流就是大家顧自己權益為主」。

有同事喜歡在「早上尖峰時刻裝2000cc水」，隨時導致多人排隊，樓主認為「如果是我，我會怕別人沒水或後面塞車，自己分次裝滿啦」。（示意圖／gettyimages）

網民︰公司是不是有地方可以改進

許多網民留言指「還好吧，感覺你有點小題大作，真的這麼不爽，下次比他早去裝個4,000cc就好」、「你跟你的同事都沒錯，不過如果1間公司沒辦法妥善提供每位員工的飲用水，那這間公司是不是有地方可以改進」、「我懂你的心情，我們辦公室1層樓大概200多人，飲水機7台每次8:20至8:30左右，飲水機都在排隊 」。

（Dcard討論區）