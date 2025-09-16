港男買漏斗放辦公枱！遭女同事誤當這月事用品　網民笑：真係似喎

近年為響應環保，不少女性開始使用月經杯，以取代傳統即棄衛生巾。有港男日前分享趣事，指他當時將用作沖飲料的漏斗放在辦公桌，有經過的女同事誤以為是月經杯，大聲詢問：「邊個將個月經杯放喺枱面！」他上傳照片引來網民爆笑，「頭先未睇你啲字，淨係見到幅圖，都即刻諗起月經杯」、「我以為係月經杯俾同事當漏斗」，但有留言指其實只要留意1位置，即可分辨兩者不同。



有港男將沖飲料用的漏斗放在辦公桌，遭經過的女同事誤以為是月經杯。（「Threads＠13lok13」圖片）

港男將漏斗放辦公桌 遭女同事誤會是月經杯！

該打工仔在Threads帳號「13lok13」發帖，透露日前買了1個漏斗，打算放在公司以便日常沖飲料之用。當天他將漏斗放在辦公桌上時，有女同事途經他座位，誤會漏斗是女士經期所使用的月經杯，驚訝詢問：「邊個將個月經杯放喺枱面！」，讓他傻眼不已。從樓主上傳照片可見，他買了1個白色的漏斗，而漏斗外型貌似1個可以摺疊的小杯子，的確和女士所用的月經杯很是相似，難免令對方有所誤會。

網民笑瘋：淨係見幅圖都即刻諗起月經杯

帖文惹來網民留言，「不能同意更多」、「你唔講唔覺，一講完就好覺」、「頭先未睇你啲字，淨係見到幅圖，都即刻諗起月經杯」、「女同事無錯，但你又啱」、「本身用開更加覺得係」，又笑稱「我以為係月經杯俾同事當漏斗」。

網民貼出月經杯照片，顯示漏斗和月經杯外型相似。（threads圖片）

網民教看1位置 即可分辨兩者不同

不過有網民指出其實細看1位置，便可分辨這兩者的不同，「的確似，不過有個凸出嚟嘅地方喺個圓圈隔籬，所以我知道佢唔係（月經杯）」、「我屋企有同款，好彩隊友無話係咪月經杯」。

網民指看1位置即可分別2者，漏斗旁「有個凸出嚟嘅地方」，而月經杯則沒有。（threads圖片）

