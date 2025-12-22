強迫影裸照！未成年泳隊女生啞忍3年　淫狼教練手機藏多女不雅照

運動教練亦應保護學生，不應濫用職權伸出狼爪。台灣嘉義縣1名學校游泳教練被指涉嫌長期性騷擾1名未成年泳隊女學生，要求對方脫衣拍攝裸照，受害人啞忍3年，最終教練獸行被揭穿，警方檢獲其手機，發現內藏許多女生的不雅影像，正調查影像來源，包括是否有其他女學生受害，檢察官亦成功申請將疑犯繼續羈押。



嘉義縣政府教育處指出，學校經警局通知後，立即依照《性別平等教育法》及《教師法》規定，停聘該名代理教師。



游泳教練被指涉嫌長期性騷擾1名未成年泳隊女學生，要求對方脫衣拍攝裸照，受害人啞忍3年。（示意圖／資料圖片／非涉事泳池）

游泳教練涉長期性騷擾未成年泳隊女學生

台媒於今年12月報道，該名游泳教練在多間學校任教，職位是代理教師，明知其中1名泳隊女學生未成年，仍然長期性騷擾對方，不但要求她脫衣，而且威脅下拍攝裸照。

受害人情緒低落狂哭

據了解，其他學生接獲相關不雅影像後報案，游泳教練的獸行才曝光。警方展開跟進，鎖定游泳教練身份，發現受害人已啞忍約3年，家長當時才知道女兒受害，自責透露孩子加入泳隊後，情緒開始不穩定，莫名原因哭泣，卻不肯說出理由，直至收到警方通知進行筆錄，才知道她遭到教練性騷擾。

受害人加入泳隊後受到教練性騷擾，情緒開始不穩定，莫名原因哭泣，卻不肯說出理由。（示意圖／gettyimages）

疑犯手機內藏大量女生不雅影像

嘉義地檢署表示，案件由婦幼專組檢察官指揮司法警察跟進，2025年9月19日持搜索票前往涉案游泳教練住所，取走其手機，並持拘票將他拘提到案，向法庭提出羈押獲准。據悉，警方發現案中手機內藏大量女生的不雅影像，由於該名教練熱衷於在網上交友，警方正調查影像來源，包括是否在網上下載，抑或有更多女學生受害。

教育處勒令疑犯停職

嘉義縣政府教育處亦指，接獲通報後，全力配合司法機關調查是次案件，已經啟動性平程序，根據《性別平等教育法》及《教師法》，校方啟動性別平等教育委員會進行調查，停聘涉案游泳教練，並向受害學生提供心理支持和輔導。

（綜合）