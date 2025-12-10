美大學宿舍淪「私人軍火庫」　21歲學生藏大量武器子彈等裝備被捕

美國佛州一名大四學生，涉嫌在宿舍訂購1500發子彈，警方到場調查後，在其宿舍牀下發現一把半自動步槍及多項作戰裝備，3日將其逮捕。



綜合美媒報導，根據起訴文件顯示，這名被捕的21歲學生迪米崔亞德斯（Constantine Demetriades），就讀羅林斯學院（Rollins College），因校方發現他從網路大量訂購子彈，行為異常，立即報警。

被捕的21歲學生迪米崔亞德斯（Constantine Demetriades）（Orange County Jail）

警方到場後，隨即在其宿舍搜出一把AR-15半自動步槍，以及6個彈匣，其中1個已上膛，5個是空的，此外還包括一件戰術背心、多把刀具、一件黑色防護背心、耳塞，以及手槍收納箱等大量軍火。

報導指出，儘管佛州允許公開持槍，但該校明文禁止校園內攜帶任何武器。警方透露，迪米崔亞德斯坦言知道校方規定，但表示他是在感恩節假期從紐澤西購買，並登記槍枝後才將其帶到校園。他聲稱：「我把射擊當作興趣，並無惡意，通常將槍放在朋友家中。」

報導表示，目前警方與校方正進一步調查此事，而他已被暫時禁止進入校園。

羅林斯學院（rollins.edu）

