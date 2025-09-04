美國大學啦啦隊女生「垃圾袋包嬰屍」塞入衣櫃　居住州份禁止墮胎

美國肯塔基大學（University of Kentucky）一名21歲啦啦隊員斯內林（Laken Snelling），因涉嫌遺棄新生兒遺體於週日（8月31日）遭警方逮捕。此前，萊辛頓（Lexington）警方接獲報案稱，在大學附近的住宅內發現一具幼嬰遺體。



《紐約郵報》等報導，警方指出在衣櫥裡發現「裹著毛巾，放在黑色垃圾袋內」的嬰兒，該新生兒當場被宣布死亡。斯內林被證實為死亡嬰兒的母親。

肯塔基州自2022年起，幾乎全面禁止墮胎。

斯內林接受警方問詢，承認自己產下了孩子。（Fayette County Detention Center）

《Lex18》引述警方報告稱，斯內林接受警方問詢，承認自己：

產下了孩子。

報導稱，嬰兒的確切死因仍待進一步調查。斯內林被指控涉嫌虐待屍體、篡改物證和隱瞞嬰兒出生。

肯塔基大學體育網站顯示，斯內林是該校特技啦啦隊的成員，據悉目前是該校大四學生。大學發言人面對媒體問詢僅稱：

她已連續擔任3個賽季的特技啦隊隊員

並未給出進一步回覆。

