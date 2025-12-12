驚悉丈夫偷藏壯陽藥！人妻質疑有外遇委託偵探調查　真相令她感動

懷疑伴侶外遇，許多人都會聘請私家偵探查明真相。台灣1間徵信社（港稱私家偵探社）在網上表示，1名中年人妻前來求助，指出在丈夫的抽屜發現「威而鋼」壯陽藥，明明雙方已很久沒有「愛愛」，故懷質疑丈夫出軌，於是委託徵信社調查。



徵信社經跟進後，發現人夫生活作息和社交圈子正常，唯一破綻就是聲稱「加班」當日，原來前往醫院求診，徵信社展開進一步跟進，發現人夫原來患有肺動脈高壓，服用「威而鋼」的作用是治病，並非出軌之用。由於人夫不想讓家人為他擔心，所以他才選擇隱瞞，最終夫妻互相坦白，和好如初。



人妻發現丈夫偷藏壯陽藥。（示意圖／gettyimages）

發現丈夫收藏威而鋼壯陽藥

立達徵信社在facebook專頁表示，1名中年人妻前來徵信社求助，指出在家中打掃期間，在丈夫抽屜看到1個透明夾鏈袋，放有數顆藥丸，袋上寫明「Sildenafil」，於是她上網搜查，結果顯示「威而鋼」、「壯陽藥」等字眼，明明夫妻之間許久沒有親密關係，令她不得不懷疑丈夫偷腥，人妻不敢貿然攤牌，「更害怕婚姻就此破碎」，於是委託徵信社查明真相。

原來丈夫不想讓家人擔心病情

徵信社調查人夫的生活模式和人際往來，發現他幾乎不去應酬，生活規律單純，完全沒有任何外遇跡象，唯一不尋常的是，人夫向妻子聲稱「加班」，卻發現他其實是前往醫院求診，經深入查證後，原來人夫出現呼吸困難、胸悶心悸等症狀，被診斷出患有肺動脈高壓，「Sildenafil」正是醫生開出的藥物，人夫不想家人擔心，所以丟走藥袋，將藥物分裝好，而且僅用手寫英文標示。

由於夫妻之間許久沒有親密關係，當發現威而鋼時，人妻不得不懷疑丈夫偷腥。（示意圖／gettyimages）

夫妻和好如初

女客人得知結果後沉良久，對丈夫隱瞞病情感到少許憤怒，同時「慶幸自己並沒有在第一時間就對如此體貼的丈夫生氣與質問」，後來她和丈夫攤牌，隱瞞委託徵信社一事，表示自己打掃時發現藥丸，朋友看見他出現在醫院詢問她所為何事，強調自己陪伴他一起治療，2人和好於初。

威而鋼可治療肺動脈高壓

「Sildenafil」原本是降血壓藥的研發產物，後來被發現可以醫治陽痿，之後證實可以治理肺動脈高壓。

