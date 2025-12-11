沙田路邊驚現無頭男？20分鐘後仍在原地　司機驚揭：後生仔成面血

感謝細心觀察及熱心助人的司機！有司機日前於沙田駕車等燈位期間，赫然見到路邊有個「無頭人」，觀察良久始發現是1名年輕男子低頭造成錯覺與誤會，他特意駛近觀察驚見「個後生仔全面血」。司機於20分鐘後折返同1位置，發現男子仍站在原地，身邊沒人幫忙，於心不忍下，他趁着交通燈未轉綠燈時下車，趕忙跑去遞上水和紙巾予男子擦拭，關心問候下才得知男子過馬路時突然流鼻血，最終他請求了1名女途人幫忙照顧男子後趕忙返回車上。



有司機日前於沙田駕車等燈位期間，赫然見到路邊有個「無頭人」，觀察良久始發現是1名年輕男子低頭造成錯覺與誤會。（Threads@kinghin218）

該司機12月10日於Threads發文表示，「今朝沙田等緊燈位，見到對面個人無頭，望咗勁耐發現原來有個人頭向下，然後我揸車到隔籬一望過去，嘩X！個後生仔全面血」。司機隨後駕車往大圍再到車公廟附近，之後再折返沙田，他於20分鐘後折返同1位置，發現男子仍站在原地，「仲要無人喺身邊幫手」。

沙田路邊驚現無頭男？揭後生仔成面血

司機於心不忍，他說「逼住停喺雙白落車畀紙巾同水，睇睇佢」，男子透露過馬路時突然流鼻血，司機直言「我起初仲以為佢俾人打完」，最終他請求了1名女途人幫忙照顧男子後趕忙返回車上，「希望你無事，同去睇下醫生」。

司機特意駛近觀察驚見「個後生仔全面血」。（Threads@kinghin218）

司機趁着交通燈仍是紅燈時，兩度下車往返遞水遞紙巾。（Threads@kinghin218）

男子20分鐘後仍在原地 熱心司機遞水及紙巾

行車記錄儀（車cam）影片見到，揹着背包的男子站在路邊欄杆位置，一直低下了頭，司機趁着交通燈仍是紅燈時，兩度下車往返遞水遞紙巾，隨後有女途人過馬路經過，司機立即請求對方幫忙照顧男子。

男子拿着紙巾止鼻血。（Threads@kinghin218）

事主現身感謝 司機：你無事就好啦！

帖文更引出獲幫助的男子現身留言表示，「感謝幫忙，我身上冇水都冇紙巾，如果冇人幫我，我應該要企多廿零分鐘左右？」，司機回覆「你無事就好啦！有唔舒服記得睇下醫生，祝你身體健康」。有網民提醒，「唔好企，要坐底，唔係腦上唔到血，容易頭暈」，男子回覆道「明白，止完血我成個人OK冇嘢」。

有網民指出，「天氣乾燥有啲人特別易流鼻血」、「流鼻血指定動作，頭向下」，亦讚賞司機熱心，「好人一世平安」、「香港人真係好好，很有愛」、「師兄你好好人」。

男子亦有在自己的Threads發文發相，見到地上有灘鮮血，他的右手手掌亦沾滿血，觸目驚心。（Threads@dj_boneclaw_yt）

事主發文發相 驚見手掌沾滿血

男子亦有在自己的Threads發文發相，見到地上有灘鮮血，他的右手手掌亦沾滿血，觸目驚心，他表示「好彩附近有人幫我」、「天氣乾燥，呢啲已經係平常事」，並提到「其實早上我也有流鼻血，不過做了簡單處理便很快止血，只能說最近真的太乾燥了」。