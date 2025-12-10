切爾諾貝爾核災區驚現「藍色流浪狗」網傳輻射致突變　專家揭真相

烏克蘭切爾諾貝爾核電廠1986年爆發核災，當地始終處於嚴格管制狀態，不過日前有人在管制區發現身體呈藍色的狗，引發外界瘋狂猜測原因。



一開始有傳言指出，狗變藍是受輻射影響而產生基因變異，但近期有科學家指出，狗可能是在糞便裡打滾時，不慎沾染到藍色染料。

烏克蘭切爾諾貝爾核電廠1986年爆發核災，當地始終處於嚴格管制狀態，不過日前有人在管制區發現身體呈藍色的狗，引發外界瘋狂猜測原因。（IG@dogsofchernobyl1）

切爾諾貝爾核電廠外發現「藍色狗狗」：

+ 2

「藍狗」照片瘋傳 科學家稱並非基因變異

《紐約郵報》報導，這些藍色流浪狗的照片於10月在社群媒體爆紅，起因是「清潔未來基金會」（Clean Futures Fund）轄下「切爾諾貝爾之犬」計畫在臉書分享了三隻藍狗的照片。該計畫自2017年起照顧生活在切爾諾貝爾隔離區的流浪犬。

隨著照片瘋傳，有人猜測這些狗可能因輻射而產生突變，甚至具備某種特殊能力。該計畫的合作科學家、南卡羅來納大學教授穆索（Timothy A. Mousseau）對此特別出面澄清。他表示，基金會的初步分享，引來許多網友認為藍色是輻射造成的變異，但「真相並非如此」。

穆索解釋，狗可能是在一座被打翻的移動式廁所裡，並在糞便中打滾時，沾上了藍色染料。他說：

牠們會變成藍色，只是因為這種不衛生行為。任何養狗的人都知道，狗幾乎什麼都會吃，包括糞便。

切爾諾貝爾隔離區動物繁衍 仍充滿高輻射風險

目前約有700隻狗生活在切爾諾貝爾電廠周邊18平方英里的隔離區內，多數是居民撤離後拋棄的寵物後代。近40年來，由於人類撤出，反而讓野生動物得以繁衍生息。

2024年的一項研究曾指出，部分生活在當地的狗確實出現了能抵抗輻射、汙染和重金屬的突變，能在惡劣環境中存活。然而，這並不代表藍色毛皮與輻射有關。目前隔離區的輻射量仍為人類可接受標準的六倍，科學家估計該地區在未來約三千年內都不適合人類居住。

延伸閱讀：烏克蘭切爾諾貝爾核災區驚現「突變狗群」 研究：牠們可抵抗輻射

+ 23

延伸閱讀：

結婚5年！棒棒堂小煜無預警宣布離婚

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】