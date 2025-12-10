外賣員接訂單送宏福苑火災地址　批惡作劇終咁做：不要拿這事說笑

大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今增至160人死亡，火災造成多人受傷和數以千計居民無家可歸，慘劇令全港市民陷入傷痛。但有外賣員在社交平台發文，指接到訂單要求送往受火災影響其中一棟樓宇的單位，更指明要「現金到付」，即外賣員到達現場才可收錢。外賣員更形容下單者「係咁話喺單位入面好肚餓」，故斥「唔該唔好攞呢啲嘢講笑」。



網民紛紛批評涉事者無人性，「戇X當有趣，正人渣嚟」、「完全當火災係笑話，0尊」。其實宏福苑現時全部樓宇尚未解封；而宏福苑大廈是以英文字顯示座數，而非訂單內顯示的數字，故相信是次外賣是有人存心惡作劇，涉事者因而被圍轟「玩嘢會有報應」。



大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今已造成160人離世。（資料圖片／羅日昇攝）

外賣員深夜接訂單 要求送往大埔火災地址！

該外賣員在threads帳號上傳多張照片，顯示他於12月9日深夜11時許接到訂單，有客人在大埔富善邨麥當勞點叫了價值188元的「炸雞三人餐」等餐品，總額約為200元。但令人詫異的是，送達地址竟然顯示為宏福苑宏新閣，即是11月發生的大埔奪命火災中其中一棟被波及的樓宇單位。

外賣員在深夜接到訂單，有客人點叫富善邨麥當勞，要求送往宏福苑宏新閣某單位。（「threads＠lkl._.630」圖片）

客人要求「現金到付」 外賣員：接單嗰下嚇親

訂單上更顯示為「Cash on Delivery（現金方式付款）」，即指外賣員要送達現場，方能向客人收取金錢，樓主直言「接單嗰下嚇親」，又解釋因為平台政策改變，他是接單後才知道客人要求現金到付，無奈指「呢個係現金單，如果撳已送達係會搞到我無咗幾百蚊」。

「客人」多次稱：喺單位入面好肚餓 外賣員這樣解決

樓主又形容，該「客人」下單後不斷透過平台對話室「係咁話喺單位入面好肚餓」，他只好向客服求助，最後花10分鐘終獲取消訂單。事後他批評點餐者「簡直浪費我時間」，同時勸喻「唔該唔好攞呢啲嘢講笑」。

訂單上顯示為「Cash on Delivery（現金方式付款）」，即指外賣員要送達現場，方能向客人收取金錢。（「threads＠lkl._.630」圖片）

網民斥無良：當火災係笑話 建議報警

事件引來網民怒轟點餐者無良，「COD（Cash on Delivery）喎，擺明玩單」、「好玩唔玩」、「點解啲人可以咁無品」、「完全當火災係笑話，0尊」、「戇X當有趣，正人渣」、「以為自己好X幽默」、「外賣平台唔係應該主動禁呢幾棟嘢叫外賣咩」、「報警，話擔心仲有人受困，一起搵條人渣出來」、「呢啲人幫佢出名啦」、「如果我係你，真係會覺得好唔舒服」。

預設地址忘記修改？ 網民猜存有誤會？

有人猜測當中會否存有誤會，「可能default（預設）地址忘記改啫」、「會唔會係未update account內個地址」、「有無手足夠膽上返個excel睇睇呢戶咩情況」、「唔係仲有一座無燒到咩？無燒嗰座叫啫下嘛」。

網民斥點餐者無良，「完全當火災係笑話，0尊」。（資料圖片／翁鈺輝攝）

宏福苑尚未解封 網民鬧爆：玩嘢會有報應

值得留意的事，首先，現時宏福苑全部樓宇尚未解封，較早前警方只是容許個別住戶，返回未受火災影響的單位取回個人物品。另外，宏福苑大廈是以英文字母顯示座數，而非數字，若然宏新閣對應應為C座，而非訂單顯示的5座，相信是次外賣是有人存心惡作劇，有留言因而狠斥「玩嘢會有報應」。

宏福苑以英文字母顯示座數，而非數字。若宏新閣對應應為C座，而非訂單顯示的5座。（資料圖片）

