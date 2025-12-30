5歲女童炫耀糖果！1句「碰到雞雞」揭遭性侵　性前科教練下場曝光

兒童年少佔知，或會遭人侵犯而不自知。台灣苗栗縣1名有性罪行前科的幼稚園直排輪教練，緩刑期間再次犯案，在校內如廁時，哄騙1名5歲女童閉上眼睛，繼而用下體觸碰女童嘴唇，事後給予糖果「封口」，要求她切勿向其他人透露。女童母親前來接放學，女童向2名胞姊炫耀從教練手上拿到糖果，更爆出1句「碰到教練雞雞」，母親聞言大驚報案。



案件經過一審，女童作供時形容「有聞到不好聞的味道」，供詞獲法官接納，男被告被判「強制猥褻」罪成，入獄4年，被告不服上訴，卻遭駁回。



吳男哄騙1名5歲女童閉上眼睛，繼而用下體觸碰女童嘴唇，事後給予糖果「封口」。（示意圖／gettyimages）

女童開眼直擊遭猥褻過程

台媒於今年12月報道，案發於2024年1月，吳姓男被告被派駐到苗栗1間幼稚園擔任直排輪教練，逢周三下午都會前往學校。吳男傍晚在校內小便，剛好1名5歲女童進入廁所，吳男涉嫌哄騙女童閉眼，女童感覺被異物碰到，因而張開雙眼，看到吳男脫褲，並用下體觸碰其嘴唇。隨後有另1名女童進入廁所，吳男立即穿回褲子洗手，取出1顆糖果給受害女童，要求她切勿透露剛才的事。

受害女童驚爆1句「碰到教練的雞雞」

下課後，女童母親開車先後接載受害女童和其2名胞姊，受害女童上車後向胞姊炫耀拿到糖果，直言「這是教練給的，有看到、碰到教練的雞雞」，母親聞訊大驚報警求助。

男被告否認犯案

案件在苗栗地院進行一審，吳男否認犯案，辯稱是女童甫進廁所，就主動索取糖果，他擔心其他學生會妒忌，所以才叮囑女童切勿向其他人透露，自己沒有猥褻對方。

案件一審 被告囚4年

但法官認為，受害女童年紀尚幼，沒有性知識，但描述仔細，形容「有聞到不好聞的味道」，事後出現發噩惡夢等反應，相信她親身經歷過，加上閉路電視拍到吳男在廁所內待了2分24秒，和女童在廁所獨處甚至長達36秒，長過正常男性小便時間，裁定吳男「強制猥褻」罪名成立，判囚4年。

法官二審維持原判

男被告不服上訴，台中高分院認為，被告案發前已有2次對14歲以上未滿16歲女子合意性交紀錄，緩刑期間再次犯案，加上被告沒有向受害人道歉和賠償，毫無悔意，駁回其上訴，案件仍可上訴。

（綜合）