蟲蟲MMA｜蜂場大量蜜蜂死亡　竟是兩派打群架　警方上門「勸交」

蜜蜂「打群架」你見過嗎？近日，浙江紹興諸暨，兩派蜜蜂「打群架」，整得民警直接上門「勸架」了。



日前，諸暨市公安局浬浦派出所，接到群眾刑女士的報警求助，她語氣焦急地說：

自家蜂場近期損失慘重，大量蜜蜂接連死亡。

浙江紹興諸暨兩派蜜蜂「打群架」損失慘重：

民警趕赴東白湖鎮，陳蔡水庫大壩附近。見到民警後，滿臉愁容的刑女士詳細講述了事情的來龍去脈。經民警現場了解，刑女士與徐先生，均在該區域養殖蜜蜂，時值冬季，野外蜜源匱乏，兩家的蜜蜂因此，出現「打群架」的情況。

刑女士稱，蜂巢內儲存的蜂蜜，都被徐先生的蜜蜂「偷食」一空，對方的蜜蜂還攻擊自家蜜蜂，短短幾天時間，她家的工蜂就傷亡過半，民警進一步核實得知，徐先生養殖的洋蜂（意大利蜜蜂），活動範圍約3公里，刑女士養殖的土蜂，活動範圍約2公里，兩者的活動區域存在重疊，這正是引發蜜蜂爭鬥的核心原因。

此次糾紛中，刑女士養殖的，15箱土蜂均出現大量折損，給她造成了嚴重的經濟損失，在多次與徐先生協商無果後，刑女士最終選擇向派出所求助。

了解糾紛癥結後，民警當即組織雙方進行現場調解，通過擺事實、講情理，徐先生最終認可了自身責任，同意向刑女士夫婦作出賠償。

最終，雙方達成一致協議，徐先生賠償刑女士，現金2100元人民幣及3罐蜂蜜。

