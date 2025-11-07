動物園「哥基獅」天生短腳反差萌爆紅　慘遭同伴欺凌只能單獨飼養

江蘇徐州九頂山野生動物園一頭非洲獅近期意外走紅網路，這頭非洲獅天生腿比較短，被工作人員取名為「柯基」，然而，牠可愛的外表，卻讓不少網友疼惜，引起熱議。



據了解，「柯基」因特殊「體型」而長時間無法融入獅群，被園方單獨照顧，並未與觀眾見面，然而，牠的反差萌外型卻使其成為人氣新星，讓遊客十分期待。

一隻非洲獅 因腿短被工作人員起名「柯基」：

《江南都市報》報導，10月30日，徐州九頂山野生動物園的一隻非洲獅走紅，因其短腿被工作人員取名為「柯基」。和其他非洲獅不同的是，「柯基」由於獅腿短小，在獅群中受欺負，一直由後勤部門飼養，所以沒有在外面展出。

園區飼養員小蔡表示，「柯基」於2022年自上海野生動物園轉入，現年4歲，腿短是天生基因所致，由於性情溫順，深受園方工作人員喜愛，不過，園方曾嘗試讓牠與其他獅子共同生活，但因體型差異被同伴欺負，只能單獨飼養在後勤區。

對於外界敲碗，「柯基」是否有機會正式與遊客見面，小蔡強調，一方面要看領導決定，另一方面，她認為：

這次能被大家喜歡是好事，希望有一天牠能正式面客，因為牠真的很可愛！

