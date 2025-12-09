食店停晚市告示瘋傳　真相關子女事　網民：睇到父母真係愛小朋友

家長緊張子女學業成績十分平常，但有女網民發現有家長將孩子成績「公告天下」，事源是她在石籬1間食店鐵閘上，貼有告示指「由於孩子功課成績欠佳」，要花時間陪伴孩子而暫停晚市營業。不過，女網民笑言「全世界都知道你成績差了」。



事件引來網民熱議反應兩極，有人笑言「孩子：唔係市道差，係我差」、「全世界都你知對子女的愛」，也有人不認同做法，「公布晒自己小朋友成績差，咁樣公開侮辱小朋友可以造成心理損害」。



食店因小孩工功欠佳而停止晚市經營，樓主笑指告示如公告孩子成績差。（Threads@kkit_701圖片）

有女網民在Threads上發相，拍下食店告示，寫上「由於孩子功課成績欠佳，需多些陪伴，故此暫停晚市營業」，並寫上營業時間由早上7時至傍晚6時15分，即不做晚市。

食店因孩子成績欠佳停晚市 公告被瘋傳

事件引來不少網民留言，「孩子：唔係市道差，係我差」、「我幫佢孩子補習，佢包我三餐可以？」。有人認為告示有損孩子自尊心，「公布晒自己小朋友『成績差』，咁樣公開侮辱小朋友可以造成心理損害。其實佢可以就咁講『我夜晚需要教小朋友做功課／溫書，晚市停業』」。

有網民認為告示「充滿愛」。（《少年日記》劇照）

有人則認為「人哋只係比較直白去講出真心話，同埋佢都係只係講欠佳。定係你覺得應該要寫『未如理想』感覺上會禮貌啲？」。有人認為十分感動，「我淨係睇到父母真係真正愛佢嘅小朋友」、「雖然小朋友功課成績差可以請補習，但係佢哋都唔會全部假手於人要自己睇返，香港真正有幾多父母可以做到」、「我覺得這張要好好留着，將來小孩子會知道，他的父母親為了他的前途，願意犧牲掉賺錢、休息的時間」。