泰國老婦臥床「死亡」　險遭火化葬禮「翻生」踢棺木　醫生揭真相

老婦在葬禮中踢棺木翻生？泰國彭世洛府（Phitsanulok）1名65歲婆婆是長期在家臥床的病患，清晨時分家人發現她徹底失去意識，以為她已「離世」，獲發死亡證明後安排在寺廟舉行喪禮準備火化。當寺廟人員移動棺木時，發現裏面傳出敲擊聲，打開發現婆婆「醒來」但呼吸微弱，馬上送院。醫生檢查指，婆婆從未真正死亡，而是血糖太低陷入「假死」狀態。



棺木傳出敲擊聲，寺廟人員發現女事主醒來。（網上圖片）

65歲婦在家臥床逾2年 失去意識以為死亡

泰媒報道，彭世洛府有村鎮發生「起死回生」事件，當地65歲女子孔蒂羅特（Chontirot Sakulku）是長期病患，已在家臥床2年多。其弟弟向當地傳媒《每日新聞》透露，家人在11月23日清晨時分發現姐姐徹底失去意識，以為她已「離世」，他向村長報告事件，隨後得到死亡證明。

寺廟人員發現女事主仍有微弱呼吸。（網上圖片）

家屬原想將其遺體捐贈到朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）作醫學研究用途，醫院要求先驗屍，但後來拒絕接收遺體。家屬轉而將遺體送到寺廟，以安排葬禮及火化。

寺廟職員移動棺木聞敲擊聲

同日，寺廟準備葬禮，職員移動孔蒂羅特的棺木時，現場突然傳出敲擊聲，仔細聽正是從棺木中傳出。在場眾人打開棺木發現孔蒂羅特已醒來，呼吸緩慢但有活動能力，家人吃驚的同時將她送院檢查。

女事主送院檢查，醫生指她從未死亡，而是因血糖太低出現類似「假死」的狀態。（網上圖片）

醫生檢查發現孔蒂羅特並沒有真正「死亡」，她無呼吸衰竭但血糖偏低，陷入類似「假死」的狀態。弟弟指孔蒂羅特現已康復出院，打算回寺廟感謝職員及僧人們的協助。

（綜合）