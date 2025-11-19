台灣擄人案　男子於女友面前「被假警察拖進車帶走」　真相神逆轉

台灣桃園市警方11月16日晚上，接獲一名王姓女子報案，表示自己男友跟一名友人，在一處洗車場被人擄走，警方獲報立刻通報找人，沒想到半個小時後，就發現兩人在一間超商門口聊天，一問之下才知道，根本是自導自演，而原因竟然是為了要跟女方分手。



當時王姓女子前往洗車場尋找男友時，目睹一場激烈爭吵，隨後看見男友和洗車場老闆被拖出戶外並塞進車內帶走。

台灣桃園市警方11月16日晚上，接獲一名王姓女子報案，表示自己男友跟一名友人被人擄走，警方獲報立刻通報找人，發現兩人在一間超商門口聊天，一問之下才知道是自導自演，原因竟然是為了要跟女方分手。（YouTube@TVBS NEWS）

王姓女子當時表示：

一台車兩個人就直接撬開鐵門然後衝進去，然後就把我男朋友跟洗車場老闆叫出來，我問他說那你是哪個分局的，他沒跟我講。

由於過程十分詭異，擔心是假警察真擄人，王姓女子立即報警求助。

警方迅速通報協尋，但出乎意料的是，半小時後就在一間超商門口找到了「被擄」的兩人。承辦員警質問邱姓男子時，邱男坦承整起事件是自導自演。原來邱男想與女友分手但女方不同意，於是與洗車場老闆商量後，找了兩人假裝警察，以涉案為由將他們「擄走」，希望藉此嚇到女友而主動提出分手。沒想到女友不但沒被嚇跑，反而積極報警尋人，導致整起鬧劇曝光。

桃園警分局埔子所長蔡東洲表示：

經尋獲報案人男友表示，為解決與女友的感情糾紛，請友人配合自導自演。

事發後，涉案洗車場暫停營業。附近鄰居證實邱姓男子與洗車場老闆確實相識，也知道他們之間有感情糾紛。這起烏龍擄人案不僅沒能幫助邱男順利分手，反而因為誤導他人謊報案件，使他面臨被函送法辦的處境。

