猥褻胞妹吸吮乳房！炸蝦餅小販捱告拒認罪　1招求情獲准降保釋金

馬來西亞發生獸兄非禮胞妹案件。1名已人父的男子，被指猥褻25歲親生妹妹，包括吸吮妹妹乳房，事後被控非禮罪行。男被告否認控罪，並透過律師指自己是賣炸蝦餅小販，收入不穩定，每天只有大約60至70令吉（110至130港元左右）收入，而且需要撫養2名孩子，因此請求降低保釋金，法官最終批准他以4,500令吉（約8,300港元）保釋。



已為人父的被告被控非禮胞妹，他否認認罪。（網上圖片）

被指吸吮胞妹乳房

當地媒體於今年12月報道，沒有交代到男被告姓名，而且將其其容貌打格。現年39歲的男被告育有2名孩子，被控於2025年12月7日凌晨3時許，在馬六甲市羅弄班浪1個單位內，未經其25歲胞妹同意，吸吮其乳房。

一旦罪成 可囚10年監禁、罰款或兩者兼施

被告被控觸犯《刑法法典》第354條文「非禮」罪行，一旦罪名成立，最高可被判處10年監禁或罰款，抑或兩者兼施。

女受害人報稱被胞兄吸吮乳房。（示意圖／gettyimages）

被告否認控罪 請求法官降低保釋金

案件同月12日在愛極樂地方法庭提堂，被告否認控罪，透過辯方律師聲稱，自己是賣炸蝦餅小販，收入極不穩定，每日收入僅有大約60至70令吉（110至130港元左右），同時需要照顧2名孩子，請求法官降低保釋金。

保釋金達4,500令吉

法官經審理後，允許被告以4,500令吉（約8,300港元）保釋，檢察官同時提出被告不得騷擾受害人和控方證人，直到案件結束，獲得法官批准，案件定於2026年1月26日再次審理。

（中國報）