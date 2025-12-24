做推拿被哄全裸！女客遭舔拭私處　整骨師稱刺激神經　涉2性侵罪

台灣發生性侵案。新北市三重區1名整骨師被指以治療為名，要求女客人脫衣全裸接受推拿，其間伸手觸摸和及舔拭被害人私密部位，性侵次數至少10次，受害人感到不適，明言希望結束療程，但整骨師卻稱「那是在刺激內部神經，屬於專業手法」，受害人最終向外求助。檢察官經跟進後，以涉嫌「利用權勢性交」及「猥褻」罪名起訴，向法院請求量刑3年。



受害人出現脊椎側彎問題，長期前往涉案陳姓整骨師經營的整骨工作室接受治療，其間遭性侵。（示意圖／gettyimages）

至少10次伸出狼爪

台媒於今年12月報道，受害人出現脊椎側彎問題，長期前往涉案陳姓整骨師經營的整骨工作室接受治療，最初只是一般按摩，但由2022年至2025年，陳男開始要求受害人脫去上衣和內衣，聲稱可以「放鬆筋骨」、「方便施力」，隨後以「衣物妨礙療程」為由，要求她全身脫光，其間陳男至少10次用手觸摸及舔拭被害人私密部位。

致電婦幼保護專線求助 個案轉交警方介入

受害人感到不適，曾傳送訊息表示「全裸治療讓人覺得怪、也很不舒服」，明言希望結束療程，陳男卻回覆稱「那是在刺激內部神經，屬於專業手法」，反而要求受害人繼續配合。事後受害人仍然感到身心不安，致電婦幼保護專線求助，個案轉交警方介入，陳男獸行才得以曝光。

陳男至少10次用手觸摸及舔拭被害人私密部位。（示意圖／gettyimages）

檢察官建議法院量刑3年

新北地方檢察署認為，陳男長期以整骨、民俗療法之名，取得受害人信任，藉機侵犯其身體自主權，加上受害人協助調查時，情緒多次崩潰，口供前後一致。檢察官相信陳男並非一時衝動，而是利用專業身份和受害人信任，多次進行性侵和猥褻行為，陳男卻一直否認犯罪，明顯悔意不足。

檢察官以涉嫌《刑法》第228條第2項「利用權勢性交」及第224條「強制猥褻」罪名起訴，建議法院量刑3年，案件目前移送至新北地方法院進行審理。

（綜合）