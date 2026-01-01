稱遭妻冷言貶低！人夫富商出軌︰性愛麻痹自己　離婚3天閃娶小三

出軌總有諸多理由，但離婚3天就再娶，會不會太快呢？台灣新竹1名年收300萬新台幣（約75萬港元）、擁有千萬身家的人夫富商愛上1名越南籍女子，不但合拍性愛裸照，甚至砸錢讓小三乘搭商務艙出國，反觀結婚逾20年的妻子從來沒有享受同等待遇。



婚外情曝光後，男方離婚後第3天即火速和小三結婚，事後捱告辯稱自己長年負責家中一切支出、照顧子女和做家務，但不獲妻子尊重，反遭言語貶低，因而罹患憂鬱症。人夫更指當時和前妻半年以上無性生活，所以「用性愛麻痹自己」，後來愛上小三，本身願意向前妻支付80萬新台幣（約20萬港元）和解，法官經考慮後，判處男方和小三賠償80萬新台幣（約20萬港元）。



董男和張女2024年11月8日離婚，董男同月11月11日即和陳姓越南籍小三結婚。（示意圖／shutterstock）

離婚3天即娶小三

台媒於今年12月報道，案件在新竹地院進行審理，涉事董姓男子年收300萬新台幣（約75萬港元），名下財產成千上萬，和張姓女子於2001年結婚，2024年11月8日離婚，董男同月11月11日即和陳姓越南籍小三結婚。

不滿前夫全額支付小三商務艙機票費用

張女指出婚姻期間，董男和陳女發展不倫戀，雙方經常透過LINE傳送曖昧情話，甚至發生性行為時拍攝裸照，嚴重侵害其配偶權，最讓她難以接受的是，董男從來沒有為她負擔出國機票，卻全額支付陳女商務艙座位費用。丈夫對其他女人如此豪氣，頓令張女心碎不已，要求2人連帶賠償80萬新台幣（約20萬港元）。

長期遭到前妻言語貶損 患上憂鬱症需要服藥

董男辯稱，和張女的婚姻一度幸福美滿，但自己長年扛起家計、照顧子女和做家務，陪伴患有注意力不足過動症（ADHD）的孩子成長，但自己不獲張女尊重，反而遭到對方言語貶低，造成心理創傷，董男長期壓抑自我，患上憂鬱症需要服藥，半年以上和前妻沒有性生活，形容婚姻一早名存實亡。

張女要求前夫與小三連帶賠償80萬新台幣（約20萬港元）。（示意圖／shutterstock）

男被告︰以性愛麻痺自己

董男更指，自從認識陳女後，便「以性愛麻痺自己」，最終愛上對方，即使坦承已婚身份，但都沒有遭到對方拋棄，令他重拾生活勇氣。他本身願意1次過向張女支付80萬新台幣（約20萬港元）和解金，張女卻堅持提出訴訟，故董男亦不願和解。

法官判處賠償80萬新台幣

法官經審理後，董男和陳女的確侵害到張女的配偶權，考慮到雙方收入等因素，以最初和解金和原告索取金額作為標準，判處男女被告賠償張女80萬新台幣（約20萬港元），案件仍可上訴。

