人妻拒行房9年！夫賺錢兼包辦家務　現變化疑出軌　網民叫她檢討

「也許相愛很難，就難在其實雙方各有各寄望，怎麼辦？」，歌曲道出兩性關係難找平衡點，而台灣1名人妻在網上表示，自己和丈夫沒有小孩，而她長達9年拒絕行房，而平時丈夫「家務事他自己一手包辦」，從來沒有抱怨過。家庭開支主要靠丈夫工作賺錢支付，她偶然買材打邊爐，或者叫丈夫買外賣，生活過得很寫意，惟卻開始發現家中有許多新買產品，例如電動按摩美眼儀器和體脂機，丈夫打扮也突然年輕化，信用卡消費紀錄更有Apple Watch 、iPhone 12和停車費用，而且不許她使用電動按摩美眼儀器。



面對丈夫的種種變化，人妻估計對方出軌，但他每晚最遲11時半就會回家，因此下結論表示「不認為他會愛小三」、「看來對小三只是玩玩而已罷了⋯只是肉體的依戀而已」。面對人妻的種種行為，大量網民跟她唱反調，留言指「你再這樣任性下去，他應該很快就不回家了，好好檢討自己吧」、「小三是玩玩，但你的順位更低，已是麻煩的存在」、「我如果是你老公，馬上離婚，我養隻狗還能摸還能抱，養你還要服侍你，多累啊」。



夫妻沒有經濟壓力

樓主在facebook專頁「靠北婚姻」表示，結婚前已經跟丈夫溝通好不會要小孩，「彼此都不想有，如果萬一有，還是會撫養」。丈夫月薪12萬多新台幣（約3萬港元），由於樓主接案設計進口玩具，所以月薪不定，而房子是由老爺和奶奶支付首期，由丈夫繳清房貸和車貸。

丈夫包辦家務

丈夫雖然是家中經濟支柱，但「家務事他自己一手包辦」，樓主形容「他自己心甘情願的。又不是我逼他」、「從同居那一刻起，他都這樣，沒有抱怨過」。她有時會買餸打邊爐或者煮水餃或泡麵，甚至晚上叫丈夫買飯外賣，「能吃的飽就好」、「就不想出門，錯了嗎？待家多好」。

家中多出新買產品 丈夫打扮變年輕

生活看似美滿，但樓主「不想親親不給碰」，導致夫妻長達9年沒有性生活，而樓主近日發現家中多出吸塵機、體脂機和智能手環等，丈夫「新買的衣服、褲子、運動鞋還有突然變年輕的打扮」。樓主開始懷疑那些產品是否都是小三賺送，而根據丈夫信用卡消費紀錄，他曾購買Apple Watch 、iPhone 12、電動牙刷、前往台中和苗栗的停車費用，「這些都不是給我的啊」。更誇張的是，丈夫聖誕節收到電動按摩美眼儀器，聲稱「公司交換禮物抽中」，而且拒絕借給樓主使用。

樓主批評丈夫把持不住

樓主質疑「無性婚姻難道就不能維持嗎？還是只是剩下責任」，批評丈夫把持不住，但丈夫每晚最遲11時半就回家，相信他其實不愛小三，「看來對小三只是玩玩而已罷了⋯只是肉體的依戀而已」。

網民︰老公的生活愈來愈好

不過，網民看過樓主與丈夫的相處方式，並不認同她的估計，笑言「老公離開會比較舒服」、「我已經看到原因了」、「很有趣，老公的生活愈來愈好」、「他應該很愛小三了，外面是完整的家」。

