女病人插導尿管需照顧！遭同住男6次性侵1次猥褻　這樣做獲判緩刑

病人需要照顧，身邊親友理應在能力範圍內提供協助，但有人卻乘人之危伸出狼爪。台南1名女病人因罹病而需導尿管，日常行動不便，故接受男友人同住照顧，詎料遭對方多次性侵和猥褻。案件經法官審理後，裁定被告6項「強制性交」和1項「強制猥褻」罪名成立，由於雙方達成和解，所以判處應執行有期徒刑2年，緩刑5年。



女病人因健康問題而接受導尿管手術，休養期間，遭到同住的男友人6次性侵和1次猥褻。（示意圖／shutterstock）

和男友人同住方便照顧

台媒於今年12月報道，受害人因健康問題而接受導尿管手術，在家中休養期間，需要其他人協助更換和清潔。女病人和男友人達成共識，2024年12月17日，搬入對方位於台南的住所，由男友人負責照顧。

前後6次強制性交和1次猥褻

在短短8天內，男友人3次和女病人強制性交，另有1次猥褻，受害人12月24日向社工求助，並因身體不適再度住院。2025年1月4日出院後，女病人返回自己租住單位，豈料男友人再度以照顧為名同住，從1月5日至11日，3次性侵女病人，直到1月12日凌晨，受害人報警，獸行才徹底曝光。

由於雙方達成和解，男被告更已支付賠償金，法官依法減刑，判處男被告應執行有期徒刑2年，緩刑5年。（示意圖／shutterstock）

應執行有期徒刑2年 緩刑5年

法官認為男被告罪行嚴重，但雙方達成和解，男被告更已支付賠償金，受害人表示原諒，裁定6項「強制性交」和1項「強制猥褻」罪名成立，但依法減刑，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間接受保護管束，一旦再犯，法庭將會撤銷緩刑，被告需要立即服刑。

