性病疑問：戴套仍中招？無症狀無事？毋須檢查？7高危族群應檢查

坊間對性病有太多誤解，病人往往錯失治療黃金期。台灣1名醫生表示，經常被問及3個問題，「我現在沒症狀應該就沒事吧？」、「為什麼我戴套了還是中？」、「沒症狀要不要做性病檢測？」，醫生強調，陰莖根部、恥骨上方和陰囊都是安全套無法完全包覆到的地方，都會讓部份性病有機可乘，而且很多性病都沒有症狀，提醒「7大高危族群」接受檢查。



陰莖根部、恥骨上方和陰囊都是安全套無法完全包覆到的地方，都會讓部份性病有機可乘。（示意圖／shutterstock）

經常被問及3個問題

泌尿科醫師黃維倫在facebook專頁表示，自己經常被人詢問3個有關性病問題︰

1. 我現在沒症狀應該就沒事吧？

黃醫生解釋，初期其實很多性病根本沒有症狀，例如HPV、HIV或皰疹，初期可能完全沒有病徵，卻已經可以傳染給其他人，甚至會潛伏數周，甚至數月，直到出現嚴重併發症才會被發現，好像睪丸炎和攝護腺炎。

2. 為什麼我戴套了還是中？

部份性病只要有接觸，就會傳染，陰莖根部、恥骨上方和陰囊是安全套無法保護到的地方，同時也是皰疹和菜花「好發地帶」。另外，進行前戲時，很多人都不會戴套，口腔或私密處分泌物也是傳染途徑之一。

即使戴了安全套，都有機會中招。（示意圖／shutterstock）

3. 沒症狀要不要做性病檢測？

如果有下列狀況，即使沒有症狀，也要考慮篩檢︰

・有不安全性行為

・單一性伴侶卻時常更換，性伴侶有可能是無症狀帶原者

・同時間多位性伴侶

・更換伴侶前後

・伴侶有感染症狀

・曾感染過性病

・皮膚有破損卻進行性行為

泌尿科醫師黃維倫指出，診所通常提供男女皆可進行的匿名檢查。（facebook專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」圖片）

男女可進行匿名檢查

黃醫生指出，診所通常提供男女皆可進行的匿名檢查，七合一性病篩檢檢查過程簡單，不需住院，並由泌尿專科醫師進行評估與追蹤，而且施打HPV疫苗，提醒「不只保護自己，也是保護你的伴侶」。

（facebook專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」）