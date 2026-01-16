為討回5000台幣！渣男強擄前女友上山　痛毆兼威脅少年同黨性侵她

分手變狠，隨時傷害前度！台灣苗栗1名男子和泰籍女友分手後，曾經主動給予5,000新台幣（約1,200港元）修車費，3個月後卻反悔，頻繁傳出訊息騷擾，甚至對外抹黑前女友欠錢不還。男子其後更相約泰女見面討債，卻夥同1名未成年少年擄人上車，繼而載到偏僻山區，持鐵棍和高爾夫球桿毆打泰女，男子更威脅少年將前女友性侵，並且拍攝過程。



男子其後被捕受審，法官裁定「加重剝奪行動自由」及「加重強制性交」罪名成立，判處有期徒刑9年10個月。



分手給錢3個月後反悔

台媒於2025年12月報道，受害泰籍女子曾經為涉案黃姓男子的父親工作，她和黃男曾經交往大約5個月，分手時黃男主動向她給予5,000新台幣（約1,200港元）修車費，但3個月後改變主意，長期傳送訊息要求對方「還錢」，黃男更對外聲稱前女友拒絕「還債」。

威脅少年性侵前女友

同年4月20日晚上，黃男以「債務」為由相約前女友，卻夥同1名未成年少年到停車場，強拉對方上車，收走前女友手機後，用束帶綑綁其手腳，繼而駕車前往卓蘭鎮偏僻山區。黃男持鐵棍毆打前女友，打到鐵棍彎曲後，轉換高爾夫球桿繼續施襲，造成受害人全身多處地方受傷，黃男見到她無力反抗，竟威脅少年，要少年當場性侵前女友，自己站在旁邊強行壓制前女友雙手，同時拍攝過程。

辯稱自願性交遭打臉

獸行曝光後，案件在苗栗地方法院進行審理，雖然黃男辯稱，原告自願性交，但受害人指出，討論「債務清償」期間，黃男當時稱，如果少年性侵她，黃男就會扣除2,500新台幣（約630港元），一旦由黃男性侵，只會扣除500新台幣（約120港元），事後更在車上播放相關影像給她觀看。案中少年更交代案情細節，指出當時遭黃男威脅「如果不去，我就打你」，所以他才被迫犯案，證實受害人所言非虛。

被告入獄9年10個月

法官認定黃男主導整宗案件，認為黃男身為成年人，卻利用少年共同犯罪，手段極端殘暴，令到受害人身心受創。法官考慮到黃男沒有前科，卻否認犯案，至今未能取得受害人諒解，而且沒有進行任何補償，犯後態度顯然不佳，法官裁定「加重剝奪行動自由」及「加重強制性交」罪名成立，判處被告應執行有期徒刑9年10個月，案件仍可上訴。

