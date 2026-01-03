家傭倒滴露入奶樽！寶寶飲奶驚傳消毒藥水味　CCTV揭這畫面極心寒

這個家傭太恐怖，竟想殘害少主！泰國有媽媽因家傭請假，臨時在網上群組聘用1名替工，強調只需做清潔，幼子由保母照顧。惟日前下午，家中幼子喝奶時，祖母留意到奶樽有消毒藥水味，搶過來喝一口發現非常苦，疑滲入異物。



人母趕回家中將幼子送院，而該名替工家傭則趁機逃去無蹤，家人翻查閉路電視（CCTV）影片，發現家傭根本沒做清潔，而是在拍攝家中財物，更拍到她將滴露消毒藥水倒入兒子的奶樽內，事後把奶樽送往化驗，正等候結果提告。



事主家中的閉路電視拍到，家傭將奶樽由3樓帶到1樓倒滴露入樽內。（facebook「Yokey R. 」）

家傭請假請替工 只需清潔家居

泰媒《BangKokPost》及《Thethaiger》等報道，當地1名媽媽於2025年12月26日在facebook大爆1名家傭將消毒藥水倒入幼子的奶樽。她表示家中聘用了1名家傭負責日常家務、1名保母專責照顧幼子，當日因家傭要請假，她臨時在網上群組請了1名家傭代班，對方叫烏薩妮（Usanee Palang-usa），請人時明確指示只需清潔房間，毋須照顧幼兒。

事主家中的閉路電視拍到，家傭將奶樽由3樓帶到1樓倒滴露入內。（facebook「Yokey R. 」）

幼子飲奶傳化學藥水味 祖母搶走奶樽

該名媽媽表示，當日下午幼子喝奶時，祖母聞到孫兒的奶樽有股化學藥水味道，隨即搶過奶樽並喝了一口，即感到有股濃烈的「滴露」消毒藥水味，入口非常苦。媽媽知情後趕回家將幼子送院，丈夫則回家質問該名家傭。烏薩妮一開始稱不記得有動過寶寶的奶樽，後來又改口稱用清潔抹屋的布擦過奶樽，然後竟趁家人不注意時逃離現場，隨即失聯。

閉路電視拍到家傭根本沒有清潔，只是在家中四圍走拍攝財物。（facebook「Yokey R. 」）

閉路電視拍到家傭根本沒有清潔，只是在家中四圍走拍攝財物。（facebook「Yokey R. 」）

閉路電視拍到家傭根本沒有清潔，只是在家中四圍走拍攝財物。（facebook「Yokey R. 」）

CCTV揭家傭四處拍財物 倒滴露入奶樽

家人翻查閉路電視紀錄，發現烏薩妮根本沒有打掃，而是在屋內到處走，對家中各種財物拍照。畫面更驚揭烏薩妮將兒子的奶樽由3樓帶到1樓，將滴露倒入樽內，之後再放回原處。

過來人現身指曾聘用涉事家傭

媽媽指，醫生建議幼子留院觀察一晚，監測他誤服有毒物質後有沒有異常，幸好兒子情況穩定。她已將奶樽送往化驗，獲得證據後會採取法律行動。

帖文廣傳後，竟陸續有「苦主」現身，指之前聘用過烏薩妮，其中1人更指烏薩妮曾趁家人全家到醫院時意圖搶劫。

（綜合）