倒數太high跌牙套？固定器遺啟德海濱地面　網民：Happy New醫牙

倒數太興奮，意外丟掉牙套？有女生在社交平台發文，指在啟德海濱公園發現有人遺留箍牙的固定器，好奇下拍照詢問，「倒數有人玩到跌咗個retainer？」網民亦提出疑問，「究竟做啲乜嘢可以撞甩佢？」，又有人笑稱「執咗佢，好似灰姑娘咁，邊個戴得落就係真命天子」、「Happy New 醫牙」。



有女生除夕夜（12月31日）在啟德海濱公園地面發現1個牙套。（「threads＠tszchingcos_junior」圖片）

箍牙牙套被遺啟德海濱地面 目擊者：倒數玩到跌咗？

該女生在threads帳號上傳照片，指12月31日（除夕夜）在啟德海濱公園地面，發現有人遺留箍牙固定器（Retainer，箍牙後作固定牙齒位置之用）。相中可見，1個透明固定器被遺留在地面。樓主見狀感到愕然，遂拍照詢問：「倒數有人玩到跌咗個retainer？」

1個透明固定器牙套被遺留在啟德海濱公園地面。（「threads＠tszchingcos_junior」圖片）

如同灰姑娘故事？ 網民：邊個戴得落就係真命天子

網民紛紛好奇固定器被遺留原因，「究竟做啲乜嘢可以撞甩佢？」、「嘴到甩出來？」、「係咪又有小朋友打交，摑到飛咗出嚟」，並戲稱「笑笑笑，笑吖嗱，跌X咗都唔知」、「Grandma：阿孫仔我個牙套甩咗，幫我去搵返」、「執咗佢，好似灰姑娘咁，邊個戴得落就係真命天子」。

網民笑稱：Happy New 醫牙

有人擔憂失主尤如「跌錢」，「肉赤」、「Happy New 醫牙」。惟有留言估計是近年興起的隱形牙套，即費用包含多副可供更換牙套，以便不同階段移動牙齒，「未必，有可能係一個星期，或者10日換嗰款」、「呢個普通透明牙套嚟，兩個星期就換新」，認為「錢只係小問題，啲牙走位先（係）大問題」。

有網民貼相，稱曾在尖沙咀發現同樣有人遺失牙套。（threads截圖）

