15歲女學生搭校車遭性侵！鄰座男同學摸足20分鐘　父親怒告討公道

台灣發生性侵案，事發現場竟是校巴內。彰化1名中三男學生和15歲同校女同學一起乘搭校巴時，趁雙方坐在一起之際，男學生趁機向她伸出狼爪，性侵過程長達20分鐘。受害人父親事後驚悉事件，循民事途徑向涉案男學生和其父親追討損失，案件經過2次審理，法官均判處他們合共賠償50萬新台幣（約12.7萬港元）。



雙方乘搭校巴坐在一起，男學生趁機向受害人伸出狼爪，性侵過程長達20分鐘。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

伸手撫摸20分鐘

台媒於2025年12月報道，男被告和受害人是中學同學兼朋友關係。案發2022年9月1日早上7時10分至7時30分，被告乘搭校車期間，和受害人相鄰而坐，未經同意直接伸手撫摸對方，時間長達20分鐘，直到校車抵達校門門口，男被告才肯收手。

要求賠償合共200萬新台幣

受害人事後告知父親，父親憤而向涉案男學生及其父親提出民事求償。父親主張，自己女兒年僅15歲、心智尚未成熟，而且個性膽小，男學生認為她不敢反抗，無視車上仍有其他同學，仍對她強制性交，導致女兒心靈受創，睡眠質素同受影響。而且事件令女兒對男性有防衛心理，可能影響日後社交生活交往，加上自己是單親家庭，他需要花費許多心力陪伴女兒，要求涉案男學生及其父親各自向父女賠償100萬新台幣（約25.5萬港元），合共200萬新台幣（約51萬港元）。

法官判處合共賠償50萬新台幣（約12.7萬港元）。（示意圖／shutterstock）

案件一審 父子賠50萬新台幣

案件先在彰化地院進行審理，涉案男學生犯案時理應具有明辨是非能力，其父親作為法定代理人，依法負有教養義務，監督兒子行為，所以需要負上賠償責任，判處賠償受害人30萬新台幣（7.6萬港元），以及受害人父親20萬新台幣（約5.1萬港元）。

不服上訴維持原判

男學生父親不服，於是提出上訴，台中高分院經審理後認為，男學生父親有固定工作，月薪達3萬新台幣（約7,600港元），認為合共賠償50萬新台幣（約12.7萬港元）實屬恰當，駁回其上訴，全案確定。

（綜合）