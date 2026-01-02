女友服搖頭丸飲酒助興狂抽搐！醉男拍攝以為好玩　1舉動害她喪命

毒品害人不淺，任何人都要向毒品說不！台灣桃園1名男子帶女友參加派對，當晚女友喝酒時配上搖頭丸，出現抽搐和肢體扭曲等異常症狀，但男子懷疑因酒醉而感到好玩，用手機拍下女友反應，沒有及時將她送院，直到翌日才發現女友失去意識，於是才將對方送往醫院搶救，最終不治。檢察官以「過失致死」罪名作出起訴。



張女飲酒並服用搖頭丸，出現抽搐和肢體扭曲等異常症狀。（《新世代線上販毒》劇照）

服用搖頭丸後出現異常反應

台媒於2025年12月報道，案發同年3月21日，涉案28歲姜姓男子帶同張姓女友，前往苗栗縣1個露營區參加派對。當晚張女除了飲酒之外，還服用搖頭丸助興，過了約2小時後，女友出現抽搐、呼吸急促、肢體扭曲等異樣，姜男懷疑因飲醉酒而感到好玩，用手機拍下女友反應，沒有將她送院。

沒有及時送院 最終不治

直到翌日凌晨零時許，姜男發現女友嘴唇發黑，而且臉色發白，沒有呼吸和心跳，才察覺女友有異，但只是為她進行心肺復甦，直到凌晨4時許才將她送往醫院，張女最終出現中毒性休克併橫紋肌溶解症，導致多重器官衰竭死亡。

姜男懷疑在一邊飲醉酒，因而感到好玩，沒有及時將她送院。（《絕命毒師》劇照）

涉嫌「過失致死」罪名 檢察官作出起訴

張女家屬事後提告姜男，認為張女飲酒和服用搖頭丸後出現反應，姜男卻放任張女發作，沒有第一時間將她送院，檢察官經跟進後，以涉嫌「過失致死」罪名將他起訴。

