人夫激戰女鄰居50次！他疑惑：怎沒懷孕？　妻子崩潰1招反擊小三

妻子不及近鄰？台北1名人妻指控女鄰居介入其婚姻，與其丈夫發生超過50次性行為，而且對話內容非常露骨，提及「我們X愛過50次吧」、「去泰國都有啊」、「怎麼射你都沒有懷孕」等字句。人妻一度向女鄰居父親告狀，但仍然無效，最終離婚收場，故憤而提告小三。法官經審理後，判處女被告需向原告賠償60萬新台幣（約15萬港元）。



人夫與子三的對話內容非常露骨，提及「我們X愛過50次吧」、「去泰國都有啊」、「怎麼射你都沒有懷孕」等。（示意圖／shutterstock）

小三早知悉男方已婚

台媒於2025年12月報道，涉事夫妻在2013年結婚，育有1名孩子，住在台北市1棟社區大樓，女被告當時是相同社區的鄰居，雙方加入住戶群組，互動頻繁，女鄰居早已知悉男方已婚。

互傳大量露骨對話

但自2022年起，丈夫和女鄰居發展婚外情，人妻於2023年6月發現異狀，曾經私底下委婉警告女鄰居，甚至直接聯絡對方父親，希望他約束女兒行為。丈夫聞訊假裝封鎖女方，而且截圖為證，以博取妻子信任，但其實2人仍然暗中來往，丈夫更訛稱出差或加班夜歸，其實是與女鄰居暗中偷歡。直到2024年7月，人妻發現雙方有大量露骨對話，質問下丈夫承認出軌，雙方在2024年11月協議離婚。

內容提及︰怎麼射你都沒有懷孕

女方向小三索償100萬新台幣（約25萬港元），同時提供相關情慾對話，提及「我愛你的身體」、「直接到最底」、「我們X愛過50次吧」、「去泰國都有啊」，對話甚至提到非安全性行為，例如「怎麼射你都沒有懷孕」、「我有吃藥啊」等，證實2人經常進出汽車旅館和酒店、甚至在人夫家中發生數十次性行為。

人妻發現雙方大量露骨對話，丈夫承認出軌，離婚後怒告小三。（示意圖／shutterstock）

女被告稱誤信男方已離婚

女被告辯稱，原告2021年開始就和丈夫頻繁爭吵，關係早已大不如前，她雖然知道對方已婚，但男方多次聲稱正在商討離婚事宜，2022年同遊泰國時，她曾經詢問離婚進度，獲對方回覆稱「已離婚」，同時提出相關對話紀錄，強調自己誤信對方單身，所以才會交往，沒有侵害配偶權。女被告更稱自己是誤捲入是次案件，承受巨大壓力，需要到身心科求診。

法官判處被告賠償60萬新台幣

法官認為被告提出的對話紀錄無法證明她確信人夫離婚，而且身份證配偶欄資訊隨時可以查證，相信被告侵害到原告配偶權，考慮到男女雙方性行為次數頻繁，原告警告後，他們仍然繼續交往，案情嚴重，判處被告賠償60萬新台幣（約15萬港元）精神慰撫金，由2025年3月8日起繳付利息。

（綜合）