老闆娘與廚師主管出軌！姦夫女兒錄音拍片蒐證呈堂　餐飲老闆崩潰

妻子出軌已經令人氣憤，對象是自己下屬，恐怕被背叛者倍感生氣。台灣桃園1名經營餐飲業的人夫驚悉妻子和廚師主管發生婚外情，大怒提告姦夫索償120萬新台幣（約60萬港元）。案中最關鍵的證據竟然來自男被告的女兒，她供稱父親帶同陌生女性回家，不但錄下女子喊「不要會痛」、「我要尿尿」等露骨內容，甚至拍下該名女子離開畫面。由於證據確鑿，法官判處男被告賠償60萬新台幣（約15萬港元）。



妻子和廚師主管偷腥，經常到男方家中發生關係。（示意圖／shutterstock）

育有3名孩子仍出軌

台媒於2025年12月報道，原告和妻子結婚多年，育有3名孩子，原告自行開業，經營餐飲業，每月收入大約20萬新台幣（5萬港元左右），惟妻子竟與廚師主管偷腥，經常到男方家中發生關係，導致夫妻感情破裂，最終離婚。原告主張自己焦慮失眠，憤而向廚師索償120萬新台幣（約60萬港元）。

出軌妻嬌喊︰我要尿尿

案件在桃園地院進行審理，男被告辯稱與老闆娘只是普通關係，但其親生女兒出庭作證指出，2024年7月29日，父親帶同原告前妻回家，她在樓下聽到樓上房間傳出男女交歡呻吟聲，女方嬌喊「不要會痛」、「我要尿尿」，女兒立即錄音，更趁原告前妻離開時錄影蒐證，而且傳送出去，整段不倫關係才曝光。

姦夫女兒在樓下聽到樓上房間傳出男女交歡呻吟聲，女方嬌喊「不要會痛」、「我要尿尿」，女兒立即錄音，更趁原告前妻離開時錄影蒐證。（示意圖／shutterstock）

判處男被告賠償60萬新台幣

法官查看影片畫面，確認片中女子就是原告前妻，錄音明顯是進行性行為時發出的呻吟聲，法官認為被告侵害原告婚姻，判處男被告賠償60萬新台幣（約15萬港元）精神慰撫金，自2025年8月21日起計算利息，案件仍可上訴。

（綜合）