女店員遭陌生男捏臀！男子捱告稱家人不知求減保釋金　法庭這樣做

馬來西亞發生非禮案。馬六甲1名女店員在店面走廊掃地時，突然遭1名陌生男子撫摸及捏其臀部，涉案男子被捕捱告，涉嫌干犯非禮罪名。男被告求情指家人不知道他涉案被捕和被控，所以無人可以保釋他，要求法庭減輕保釋金。推法庭下令需由1名擔保人以4,000令吉（約7,400港元）保釋。



被告被押上法庭時一直低頭，以避開記者鏡頭。（網上影片截圖）

被指觸摸和捏向女店員臀部

當地媒體於2025年12月報道，38歲男被告莫哈末阿茲魯拉（譯音）來自檳城，案發同年12月27日上午11時許，被告行經馬六甲1 Lagenda花園1間店舖前方位置，見到1名21歲女店員在店面走廊掃地，他被指觸摸和捏向對方臀部。

一旦罪成 有機會打藤

被告涉嫌觸犯《刑事法典》第354條文「對他人使用暴力並有非禮意圖」罪名，一旦罪名成立，最高可被判入獄10年、罰款或打藤，抑或兩者兼施。

法庭批准被告由1名擔保人以4,000令吉（約7,400港元）保釋，但未知被告最終能否找到擔保人。（示意圖／shutterstock）

被告求情稱無人保釋

案件在愛極樂法庭提堂，被告被押上法庭時一直低頭以避開記者鏡頭，他沒有代表律師，而且在庭上否認有罪，求情時聲稱自己經營飲食生意，家人不知道他被捕捱告，因此無人能夠保釋他，懇請法庭降低保釋金額。法庭最終批准被告由1名擔保人以4,000令吉（約7,400港元）保釋，，但報道未有提及未知被告最終能否找到擔保人，案件定於2026年2月再審。

（中國報）