15歲聾啞少女疑遭性侵！冷氣技工拒認罪　以家有妻兒為由申請保釋

馬來西亞發生殘疾人士懷疑遭性侵案件。1名冷氣技工被控強姦1名15歲聾啞少女，一旦罪名成立，最高可被判處不少於10年及不超過30年的監禁和打藤，被告在庭上否認控罪。，辯方律師代為求情時指出，被告是家中經濟支柱，和妻子育有3名仍在求學的孩子，收入不高，希望減低保釋金，法官批准以6,000令吉（約1.1萬港元）保釋候審。



男被告被押上庭時戴上黑帽，一直低頭避開記者鏡頭。（網上圖片）

被控性侵15歲聾啞少女

當地媒體於今年1月報道，53歲巫裔男被告查馬魯丁（譯音）被控於2024年9月中午時份，在怡保孟加蘭英丹花園1個住宅單位內，性侵當時15歲巫裔聾啞受害人，涉嫌干犯《刑事法典》第376(2)(k)條文「強姦身體或精神殘疾者」，一旦罪成，可被判處不少於10年及不超過30年的監禁，以及打藤。

法官批准由1名擔保人做擔保，並以6,000令吉（約1.1萬港元）保釋。（示意圖／shutterstock）

法官批准以6,000令吉保釋

案件在1月2日在怡保地庭進行審理，男被告被押上庭時戴上黑帽，一直低頭避開記者鏡頭，並在庭上拒絕認罪。律師代為求情時指出，男被告是冷氣技工，收入不高，妻子是全職家庭主婦，育有3名分別為16歲丶14歲及6歲的孩子，3人仍在求學，希望法庭降低保釋金。法官批准被告由1名擔保人做擔保，並以6,000令吉（約1.1萬港元）保釋，同年2月再審。

（綜合）