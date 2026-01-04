人妻尾牙回家續攤！女兒面前遭性侵　廠商撒鈔︰我有錢　下場慘了

有錢不代表可以任意妄為！台灣新北1名人妻結束公司尾牙活動後，帶一班同事等人回家續攤，豈料有冷氣機廠商見到她爛醉如泥，趁機伸舌性侵。人妻兒女目擊事件，試圖阻止對方惡行及報警，惟警員到場後，廠商卻將鈔票一張一張丟出去，揚言「我有錢」。



案件經過2次審理，高等法院裁定被告「乘機性交」罪成，判處3年10個月有期徒刑，民事方面，被告需向受害夫妻合共賠償120萬新台幣（約30.6萬港元）。



廠商向人妻伸舌性侵

台媒於2025年7月報道，案發於2023年1月，受害人妻與丈夫、陳姓男冷氣機廠商及其他同事等人參加公司尾牙活動。活動結束後，眾人再到人妻寓所續攤，直到凌晨才散場。陳男留意到人妻在2樓沙發醉倒，四周剛巧無人，於是脫去人妻下半身衣物，當場伸舌性侵。

警方到場 被告撒鈔︰我有錢

受害人的女兒聽到母親求救聲，於是前往查看，發現母親下半身衣物被脫光，但她無力阻止惡行，人妻兒子亦見到母親遭陳男貼臉性侵，走近拉開陳男。陳男沒有立即離開，即使警方到場，陳男竟撒鈔聲稱：「我有錢！」

判處3年10個月有期徒刑

陳男否認犯案，聲稱受到酒精影響而沒有記憶，但人妻身上驗出陳男的DNA，他被控「乘機性交」罪名。案件在新北地院進行一審，因未經被告選任律師，法院亦沒有指定公設辯護人逕行審理，高等法院認定訴訟程序違法，於是再審案件。法官認為陳男無視受害人性自主權，事後試圖用金錢解決事件，辯稱女方不願意達成和解，可見被告毫無悔意，裁定「乘機性交」罪成，判處3年10個月有期徒刑。

合共需賠償120萬新台幣

至於民事方面，受害人妻和其丈夫索償150萬新台幣（約38.3萬港元），民事庭法官認為陳男罪行嚴重，令到人妻一度試圖輕生，判處被告向人妻賠償90萬新台幣（約23萬港元），其丈夫獲30萬新台幣（約7.6萬港元），案件可上訴。

