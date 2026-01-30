餐廳千金淪小三！人夫出軌妻子閨密　炮房擺滿情趣用品　賠償曝光

丈夫出軌閨密，等同雙重背叛！台中1名人妻和知名餐廳老闆的千金份屬閨密，關係好到「姊妹」相稱，但他們一起背叛人妻，在外租下「炮房」，擺滿各式各樣情趣用品，包括「肛塞」和「手銬」，人妻驚悉事件怒告2人，他們需要合共賠償40萬新台幣（約10萬港元）。



謝女和林男多次在「炮房」發生關係。（示意圖／shutterstock）

和閨密「姊妹」相稱

台媒於1月報道，莊姓女子和林姓男子2017年結婚，育有2名子女，謝姓小三則是知名餐廳老闆千金，謝女和莊女「姊妹」相稱，豈料林男和謝女頻繁私約，去到2023年，他們發展成情侶關係。

「炮房」擺滿各式各樣情趣用品

姦情被撞破後，林男交代更多細節，自己在台中市水湳經貿路租套房，專供偷情之用，莊女進入「炮房」了解，屋內擺滿親密合照，而且有至少7套情趣內衣，包含馬甲、留有明顯分泌物的丁字褲、絲襪，甚至有按摩棒、肛塞、手銬、女性用膠囊潤滑油等物件。莊女見狀崩潰，要求2人賠償100萬新台幣（約25萬港元）。

莊女大感崩潰，要求2人賠償100萬新台幣（約25萬港元）。（示意圖／shutterstock）

女被告稱沒有主動勾引男被告

案件在台中地院審理，林男在庭上承認外遇，卻稱經濟能力有限，無法負擔巨額賠償，謝女則辯稱，林男經常向她哭訴在婚姻中遭到精神虐待，她最初以朋友身份關心，但在對方溫情攻勢下，才產生「朋友之外的情愫」，關係大約維持半年，但她一直感到後悔，所以主動要求結束，自己絕對沒有主動勾引林男，林男租用單位內的情趣用品更和她無關。

聲稱承受巨大壓力需要求醫

謝女更稱，事後多次向莊女道歉，希望對方原諒，莊女卻趁機開出巨額賠償，同時透過社交媒體傳送恐嚇、騷擾和誹謗訊息，令她承受巨大壓力需要求醫，所以希望法官酌減賠償金額。

男女被告合共賠償40萬新台幣

法官認為男女被告的確有外遇，考慮到雙方社會地位和經濟情況等因素，判處男女被告合共賠償40萬新台幣（約10萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）