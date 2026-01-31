猜拳猜輸了就陪睡！小姊妹慘遭猥褻188次　媽媽的男友下場曝光

台灣發生性侵小姊妹案件。台中1位單親媽媽和1名男子交往同居，男友卻趁和對方2名未滿14歲稚女同住期間，多次伸出狼爪，更以「猜拳輸了要陪睡」為藉口，總共188次猥褻她們，最終妹妹向老師求助，案件才曝光。法官經審理後認為，男被告行為嚴重危害受害人身心，裁定「乘機猥褻」和「強制猥褻」等罪名成立，合併判處有期徒刑5年6個月。



被告向小姊妹聲稱「你們2兩個超過晚上9點還沒睡覺，所以你們兩個猜拳猜輸的要跟我一起睡」，最終妹妹猜輸被迫和被告同床，卻遭摸胸1次。（示意圖／shutterstock）

平均每3日1次猥褻姊姊

台媒於1月報道，被告本身從事燈光音響工作，2018年和女友及其2名女兒同住，4人共擠1間臥室，被告明知小姊妹倆當時未夠14歲，從2021年起趁姊姊夜晚在碌架床下層熟睡之際，摸向其胸部和下體，平均每3日1次。

妹妹猜輸被迫同床遭摸胸

被告更向小姊妹聲稱「你們2兩個超過晚上9點還沒睡覺，所以你們兩個猜拳猜輸的要跟我一起睡」，最終妹妹猜輸被迫和被告同床，卻遭摸胸1次，被告帶同妹妹返回南投老家，再次伸出狼爪，連農曆新年共看電腦時都會猥褻，行為由2021年至2023年，小姊妹總共被猥褻188次，最終妹妹向學校老師反映後，案件才被揭發。

辯護律師求情︰雙方同居多年「情同父女」

案件在台中地院進行審理，辯護律師表示，被告和受害人一方已經達成和解，加上雙方同居多年「情同父女」，被告只是未能拿捏肢體接觸界線才犯錯，懇請法官減刑。

被告188項罪名成立，合併應執行有期徒刑5年6個月。（示意圖／shutterstock）

法官不認為被告有值得減刑的地方

但法官指出，被告作為同居長輩，理應負上保護教養責任，但他為了滿足自己私慾，利用被害人年幼、性知識貧乏和不知抗拒等因素，多次侵害其身體自主權，案情嚴重，加上被告一度推翻自己口供，拒絕認罪，不認為有值得減刑的地方。

被告入獄5年6個月

法官衡酌被告罪行橫跨受害人不同年齡層，分別是未滿12歲和12歲以上卻未滿14歲，適用《兒童及少年福利與權益保障法》加重刑罰，104項「成年人故意對兒童犯乘機猥褻」、81項「成年人故意對少年犯乘機猥褻」、2項「對於未滿14歲之女子為強制猥褻」，以及1項「對於未滿14歲之女子為猥褻之行為」共188項罪名成立，合併應執行有期徒刑5年6個月，全案仍可上訴。

（綜合）