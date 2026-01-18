小三是同鄉！越女激戰人夫5次　妻子貼錢租炮房　她捱告︰無錢賠

他鄉遇故知，理應守望相助。1名越南女子多年前嫁來台灣，原本以為覓得幸福，但丈夫勾搭上她的女同鄉，甚至拋妻棄子，向妻子拿錢養小三，包括租「炮房」，總共激戰5次。人妻憤而向小三同鄉索償30萬新台幣（約7.5萬港元），雖然小三明言自己無錢，但法官經審理後，判處小三賠償25萬新台幣（約6.38萬港元）。



妻子賺錢養家養小三

台媒於1月報道，案件在新竹地院竹北簡易庭進行審理，原告來自越南，2014年嫁到台灣，婚後和丈夫育有1名孩子。丈夫近年認識另1名越南女子，2人交往同居，交往時間由2024年11月至2025年9月，丈夫為小三租房，卻由妻子支付，甚至向妻子索取大筆款項養小三。妻子賺錢養家，卻遭到背叛，內心痛苦不堪，提告小三索償30萬新台幣（約7.5萬港元）。

被告聲稱無錢賠 仍被法官判處賠償25萬新台幣

小三辯稱，知道男方已婚，涉事單位的確由男方協助承租，讓她和胞弟同住，男方前來過夜，2人曾發生5次性行為，但目前已經沒有交往，自己無錢可以賠償。

法官經審理後，被告行為明顯侵害到原告婚姻，考慮到雙方身分、地位、經濟情況等因素，判處被告賠償25萬新台幣（約6.38萬港元），案件仍可上訴。

