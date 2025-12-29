接受試管技術終懷孕！人妻驚見USB藏夫出軌性愛片　一招怒告小三

婦女懷孕時身心疲累，丈夫理應多加體諒。台北1名女子和丈夫結婚後旅居澳洲，但她遲遲未能懷孕，於是夫婦返台接受試管嬰兒手術，成功懷孕後再一同返回澳洲。本來以為新生命會令家庭更圓滿，但人妻卻意外發現丈夫的USB藏有大量出軌證據，２人更在人妻懷孕期間拍攝性愛影片，令到人妻大受打擊，決定手持證據返台產嬰，繼而提告小三。即使小三辯稱不知道男方已婚身份，但法官查看雙方對話內容，發現小三早已知情，判處賠償40萬新台幣（約10萬港元）精神慰撫金。



孕妻以為新生命會令家庭更圓滿，卻意外發現丈夫的USB藏有大量出軌證據。（示意圖／gettyimages）

接受試管嬰兒手術終懷孕

台媒於今年12月報道，案件在士林地院進行審理，原告和梁姓男子結婚旅居澳洲，由於未能成功懷孕，2人於2023年9月返台接受試管嬰兒手術，結果成功懷孕，到了2024年2月，他們一同返回澳洲。

驚見丈夫偷腥性愛影片

回家後不久，人妻意外在梁男的USB，發現內藏多段和小三拍攝的性愛影片，部份更是小三自行手持手機拍攝，另有小三裸露視訊影像，以及2人2023年11月25日至29日同遊泰國的親密照片。人妻懷孕期間直擊偷腥畫面，精神上受到巨大打擊，於2024年3月獨自返台待產，生下孩子後提告小三。小三卻辯稱，在泰國旅程最後1天才得知男方已婚，拍攝裸露視訊只是酒醉一時失態。

USB藏有大量丈丈和小三出軌證據，包括多段性愛影片、小三裸露視訊影像，以及2人2023年11月25日至29日同遊泰國的親密照片。（示意圖／gettyimages）

法官判小三賠償40萬新台幣

法官查看雙方LINE對話，發現小三事前已經知道男方已婚，寫上「一開始，我對你的已婚身份只想保持距離…後來退下防備，發生進一步關係…出發泰國前我一直做心理建設」，性愛影片甚至在泰國旅行結束後拍攝，法官認為小三明知梁男已婚，仍然和對方發生關係，甚至拍攝性影像，行為嚴重侵害原告的配偶權，原告當時懷孕，精神折磨更加大，考慮到雙方背景等因素後，判處小三賠償40萬新台幣（約10萬港元）精神慰撫金，全案仍可上訴。

（綜合）