科技捉姦！掃地機抓包男友出軌現場　小三露腿玩貓　全網貓奴震怒

科技產品意外成為「捉姦神器」！近日有女網民發文大呻，自己竟然透過家中掃地機械人手機程式，意外發現男友偷食。鏡頭看到陌生女子身穿男友衣物，不但露腿在家中出現，而更崩潰的是對方居然在家中與她的愛貓親暱互動，令她氣炸怒斥：「天塌下來都不會想到，抓包男友出軌的，是我們家的掃地機！」。



對不少寵物主而言，伴侶不忠無法控制，但寵物一旦被第三者「奪走」或觸碰，所帶來的衝擊甚至更甚於伴侶出軌。貓奴網民紛紛憤怒地表示：「有小三就算了，真的是別碰我的貓欸，真的會抓狂！」



原本樓主打算開掃地機械人的鏡頭遙距看貓，卻看到家中有陌生女子身穿男友的上衣，露出大腿在玩貓。（網上圖片）

掃地機鏡頭驚現陌生女子露腿玩貓

該名女網民在threads上發帖，指與男友同居並飼養一隻貓。她平日間中會透過掃地機械人的鏡頭遙距觀看愛貓情況。日前，心血來潮打開應用程式，竟發現畫面中有1名陌生女子身處其家中，並且身穿男友的上衣，露出大腿正彎腰與貓咪互動。

她隨即透過應用程式的語音功能令掃地機械人發聲，女子當場受驚並迅速逃走。事主無奈表示：「聽過許多荒謬的出軌故事，但真的沒有想過會發生在自己身上。」

網民熱議：貓咪怎能給小三抱？

事件引起網民熱烈討論，不少人認為最不能接受的並非出軌本身，而是第三者竟然觸碰了貓咪：「男人不忠也就算了，但貓咪怎能給小三抱？」、「我的前任也曾經將我的貓傳給小三看，那明明是屬於我的貓！」、「貓貓髒掉了！」。

驚見小三穿男友衣物摸貓。（網上圖片）

（threads@kylaaaf777）