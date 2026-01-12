台積電工程師赴美出差！他出軌女同事「洩鄉愁」　妻子告齊2人

前往外地難免會有鄉愁，但並非出軌理由。台積電工程師前往美國出差期間，和女同事出軌，返台後跟隨家人到日本旅遊時，仍然心不在焉，妻子察覺有異，查看丈夫手機，發現雙方情慾對話，妻子提告2人索償120萬新台幣（約30萬港元），法官經審理後，判處2人賠償40萬新台幣（約10萬港元）。



赴美出差出軌女同事

人夫擔任台積電工程師，和妻子結婚10多年，2024年獲公司指派到美國亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠出差，為期5月13日起至8月2日。人夫在當地認識1名女同事，2人繼而發展出婚外情。

雙方繼續保持不倫戀

後來人夫結束出差返台，同年8月18至24日帶同家人前往日本名古屋旅遊，但他一直心不在焉，而且不時聯繫小三。妻子發現情況異常，查看丈夫手機，見到雙方對話，內容包括要求男方離婚，她才發現這段不倫戀，夫妻同年9月離婚，女方提告2人索償120萬新台幣（約30萬港元）。

男女被告否認責任

男方表示，前妻當時未經其同意，擅自解鎖手機取證，認為相關對話紀錄不能成為證據，加上他和女被告只是同事及朋友關係，根本沒有出軌，他亦指，自己和前妻的關係早已生變，遲早離婚收場。小三則指，自己在美國居住超過10年，語言和表達方式受到歐美文化影響，不應被視為侵害配偶權。

判處2人賠償40萬新台幣

法官查看對話紀錄，發現雙方提及「我還是很愛你」、「你的內在跟外在都很man愛你」、「你來時一部份時間我們可以發生親密關係嗎？」、「這還需要問嗎？」等內容後，認定2人有親密行為，法官判處2人賠償40萬新台幣（約10萬港元），案件可上訴。

