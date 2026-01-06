人夫約食早餐變出軌！小三女同事內疚主動認錯　妻子驚悉崩潰怒告

她是「良心小三」嗎？台中1名人夫向已婚女同事展開猛烈追求，包括約食早餐，在明知對方已婚情況下，仍然多次發生關係。女同事與人夫出軌後懷疑內疚，主動向對方妻子認錯，更聲稱自己並非自願，當初是受到哄騙才發生關係，之後擔心不倫關係被揭發，所以才繼續和他有性行為。



人妻聞言怒告小三，法官查看人夫和小三的訊息，雙方提及性愛話題，認定女被告自願和人夫發生關係，判處賠償30萬新台幣（約7.5萬港元）。



小三和人夫多次發生關係。（示意圖／gettyimages）

小三到住所留下 Threads留言約人妻見面

台媒於今年12月報道，涉事夫妻婚後育有1名未成年子女，家庭生活看似美滿，直到2025年6月21日，有1名陌生女子在人妻Threads貼文留言，聲稱自己在其住所樓下，有事告知需要對話，人妻同意見面。

丈夫承認偷腥 妻怒告小三索償

該名女子與樓主是丈夫的前同事，承認離職後和人夫於5月24日、5月31日及6月11日，在車內及汽車旅館發生關係，更提供LINE對話等證據。妻子聞言大驚質問丈夫，他被迫承認偷腥，人妻事後將小三告上法庭，索償60萬新台幣（約15萬港元）。

小三懷疑內疚，主動向對方妻子認錯，聲稱自己並非自願，當初受到哄騙才發生開係，之後擔心不倫關係被揭發，所以才繼續和對方有性行為。（示意圖／gettyimages）

人夫被指主動接近

案件在台中地方法院進行審理，小三卻辯稱原本不認識男方，他卻因工作及孩子就學相關事務，主動接近她，雙方才開始有互動。已婚的小三形容當時經濟、家庭和工作壓力沉重，心理狀況不佳，男方成為其聊天對象，後來她才得知對方已婚，但男方了解其家庭狀況後，仍然心懷不軌。

擔心不倫關係曝光 被迫繼續發生關係

小三於2025年5月底離職後，人夫繼續頻繁和她聯絡，甚至傳訊表達思念，邀請5月24日一起吃早餐。人夫當日邀請她進入車內，繼而鎖門要求「幫忙服務」，小三聲稱出於恐懼不敢反抗，所以依言照做，之後擔心被對方掌握不倫把柄，她被拍在5月31日和6月11日再次發生關係，地點包括汽車旅館。

法官下令女被告賠償30萬新台幣（約7.5萬港元）精神慰撫金。（示意圖／gettyimages）

小三自稱無錢 請求酌情減少賠償金額

小三認為男方有計劃接近自己，相信她並非是唯一一名受害人，基於良心譴責和極度不安，她拒絕再次見面，而且主動聯絡正宮認錯道歉，同時提供手中證據，讓她得知自己丈夫多次欺騙其他女性。小三強調，自己雖然侵害人妻配偶權，但她身無積蓄，尚未償還學貸，配偶患有癌症，需要扶養子女，無法支付過高的精神慰撫金，請求法官酌情減少賠償金額。

法官判處賠償30萬新台幣

雖然小三自稱是受害人，但法官查閱雙方LINE對話，發現他們提及性愛話題，相信女被告出於自身意願和人夫發生關係，判處賠償30萬新台幣（約7.5萬港元）精神慰撫金，全案仍可上訴。

（綜合）